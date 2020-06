Meizu non lancerà nuovi smartphone nel 2020

A maggio la compagnia cinese ha lanciato i nuovi modelli della serie 17, una piccola rivoluzione per il brand, con tanto di sold out con l'inizio delle vendite. Non sono mancate versioni speciali, come quella dedicata alla ceramica cinese (e dal prezzo tutt'altro che sobrio) e la variante Aircraft Carrier. Tuttavia questi dispositivi potrebbero essere gli unici smartphone di Meizu del 2020 e l'annuncio arriva direttamente dalla compagnia cinese.

Meizu: nessuno smartphone in vista nel 2020, ma sì a domotica e indossabili

Sul profilo ufficiale di Weibo, la compagnia ha pubblicato un resoconto dell'ultima conferenza dei vertici, con vari dettagli sul futuro del brand nel corso del 2020. Secondo quanto si legge, Meizu 17 e 17 Pro saranno gli unici modelli di quest'anno e non saranno presentate ulteriori aggiunte alla gamma. Le fasce di prezzo (e la presenza dello Snapdragon 865) hanno soddisfatto gli utenti e la stessa azienda e quindi non sarà necessario ampliare la famiglia.

Insomma, secondo i piani di Meizu non sono previsti altri smartphone nel corso della seconda metà del 2020. Le cose potrebbero cambiare, questo è certo, ma almeno per il momento sembra che non siano previste novità e che il brand non sia a lavoro su progetti a breve termine.

Durante l'evento si è parlato anche di FlymeOS: l'UI proprietaria introdurrà gli annunci pubblicitari, ma pare che si tratterà di una soluzione per nulla invadente. In merito ai piani per il resto del 2020, Meizu prevede di lanciare prodotti legati alla domotica e indossabili, anche se per ora non vi sono certezze.

Per concludere il report fa riferimento ad un paio di cuffie TWS ANC e ad un nuova versione delle POP3, stavolta in versione premium.

