Meizu: scarica i Live Wallpaper della Flyme OS 8 | Download

Nelle scorse settimane è ufficialmente partito il roll-out della nuova Flyme OS 8 a bordo degli smartphone Meizu supportati. Al debutto con la serie 17, una delle novità incluse nell'ultima UI sono i Live Wallpaper. Similarmente ai Super Wallpaper di Xiaomi, anche questi sono sfondi dinamici che permettono di personalizzare ulteriormente l'estetica dei dispositivi. Solitamente questo tipo di sfondi sono legati esclusivamente alla UI che li include, ma il mondo del modding riesce sempre a compensare queste limitazioni.

Disponibili al download i Live Wallpaper lanciati con la Flyme OS 8

L'utente XDA linuxct ha ben pensato di effettuare un porting di questi Live Wallpaper. Così facendo sono utilizzabili anche su smartphone che non sono Meizu o che non hanno la Flyme OS 8. Gli sfondi animati della Flyme presentano delle bolle che scorrono lungo lo schermo, disponibili in 5 tinte differenti. Se foste interessati a provarli sul vostro dispositivo, potete scaricare ed installare il relativo file APK che trovate al download qua sotto.

Scarica i Live Wallpaper della Flyme OS 8

