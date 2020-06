MediaTek: previsti 80 milioni di chipset 5G spediti nel 2020

MediaTek ha deciso di rendere il 2020 l'anno della sua risalita e quindi il ritorno alla competizione con Qualcomm, specie nel campo del 5G. Il produttore taiwanese ha già lanciato una line-up di chipset 5G (Dimensity 1000+, 1000, 820 ed 800) a cui presto se ne aggiungeranno altri. Visto l'utilizzo su smartphone di marchi di punta, come Redmi e Huawei, la richiesta è diventata esponenziale e si prevedono spedizioni per oltre 80 milioni di SoC 5G in tutto il 2020.

MediaTek: l'arrivo su Redmi e Huawei ha fatto crescere moltissimo la domanda di chipset 5G

Essendo ad oggi l'unico chipmaker in grado restituire buoni risultati con chipset 5G insieme a Qualcomm, MediaTek ha capito che quest'anno può essere la svolta, soprattutto se brand di successo hanno deciso di affidarsi ad esso, soprattutto in futuro. Proprio per questo, gli analisti di mercato hanno calcolato che l'incremento della domanda verso i chipset 5G di MediaTek, grazie all'arrivo di smartphone di interesse come Redmi 10X e Huawei Enjoy Z, porterà ad oltre 80 milioni di chip spediti durante tutto l'arco del 2020.

Numeri importanti per un brand che si impone spesso per la fascia media, ma che deve comunque dar conto alla spietata concorrenza degli americani Snapdragon, oltre a Kirin ed Exynos. Ma con il calo della richiesta per questi ultimi due, MediaTek potrebbe arrivare a coprire addirittura il 40% del mercato.

