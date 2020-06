Le soluzioni PC desktop, così come quelle notebook, più piccole possibili stanno diventando una necessità sempre più importante per creator, lavoratori e studenti. Lenovo, ormai leader assodato nelle varie categorie computer (come la serie ThinkPad arrivata recentemente sul mercato), ascolta i suoi clienti e lancia le nuove soluzioni desktop ThinkCentre M75n e M75n IoT Nano, tra i più piccoli di sempre nel settore con processori AMD.

Lenovo ThinkCentre M75n e M75n IoT Nano: i PC desktop tra i più piccoli di sempre, ora con processori AMD

I nuovi ThinkCentre M75n e M75n IoT Nano si distinguono per essere tra i più piccoli PC desktop sul mercato con i loro 350 ml di volume, pensati proprio per produttività e mobilità, grazie ai processori AMD della gamma Ryzen PRO ed Athlon. Partendo dal modello più potente M75n, ci troviamo davanti ad uno dei dispositivi più interessanti del panorama desktop, con i suoi chipset Quad-core Ryzen 3-3300U PRO da 2.10 GHz e Ryzen 5-3500U PRO sempre da 2.10 GHz, i suoi 8 GB di memoria RAM DDR4 2400 MHz ed i loro storage SSD M.2 PCle. Il peso di soli 505 grammi e la sua sottile linea da 22 mm lo rendono leggerissimo e comodo in ogni luogo vogliate lavorare.

Tra le feature più interessanti troviamo il Modern Standby, che consente di ricevere e-mail, chiamate VoIP e messaggistica quando il dispositivo è in standby, così da non perdere nulla. M75n supporta inoltre due display in modalità multitasking, senza dimenticare accessori come tastiera, mouse e cuffie. La porta Type-C posta sul fronte permette ricarica rapida di altri dispositivi e veloce trasferimento dati.

Passando invece al modello più “piccolo” della gamma, M75n IoT Nano è la soluzione più comoda per ambienti quali magazzini, punti vendita al dettaglio e locali di assistenza sanitaria. Infatti, i processori AMD Athlon permettono protezione, raccolta, analisi e interpretazione di dati in tempo reale. Sono integrati i moduli Wi-Fi e Bluetooth.

ThinkCentre M90n disponibile in versione WWAN 4G/LTE

Oltre alla serie M75n, arriva sul mercato anche la nuova versione WWAN 4G/LTE del Lenovo ThinkCentre M90n, così da potersi connettere ovunque voi siate, senza rinunciare alle feature premium di questa soluzione.

Purtroppo, Lenovo non ha ancora annunciato il prezzo e disponibilità per tutte le soluzioni presentate, ma arriveranno a breve sul sito ufficiale del brand.

