Lenovo Legion: lo smartphone da gaming arriverà a luglio

Il leaker cinese Digital Chat Station colpisce ancora: dopo le precedenti indiscrezioni sul periodo di lancio dello smartphone da gaming di Lenovo, ecco che arriva la conferma ufficiale. Il nuovo flagship a marchio Lenovo Legion debutterà a luglio, anche se per il momento non sono arrivati dettagli circa la data di presentazione.

Svelato il periodo di uscita dello smartphone da gaming Lenovo Legion

Il teaser poster che vedete in copertina è stato pubblicato direttamente sul profilo Weibo ufficiale del brand. L'azienda annuncia appunto che lo smartphone da gaming Lenovo Legion arriverà nel corso del mese di luglio 2020 e promette fuoco e fiamme. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, si tratta di un dispositivo che cambia le carte in tavola offrendo un look unico, con una selfie camera pop-up laterale ed una dual camera posizionata al centro della scocca.

Le novità non coinvolgono solo l'aspetto estetico: avremo infatti il supporto alla ricarica rapida da 90W (anche se teniamo le dita incrociate per vari motivi), lo Snapdragon 865 e performance da paura (secondo quanto rivelato dalla stessa compagnia). Inoltre si tratterà di un dispositivo votato ad un'esperienza “orizzontale”, con un'interfaccia pensata ad hoc.

Un piccolo appunto per quanto riguarda il SoC arriva dal già citato leaker Digital Chat Station, il quale ha anticipato la presenza dello Snapdragon 865+. Al momento l'esistenza del chipset è incerta – come rivelato anche dai vertici di Meizu – anche se poche ore fa il processore pare aver fatto la sua comparsa su Antutu, con un punteggio stratosferico.

