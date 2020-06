Lenovo Legion avrà la ricarica più rapida della storia… o forse è una bugia?

Al contrario del mondo PC, Lenovo fatica ancora a trovare un posto ben saldo all'interno del mondo degli smartphone. Specialmente nella fascia alta, dove l'azienda soffre la concorrenza di brand più blasonati e storicamente più piazzati nel settore. Per questo sta cercando di trovare nuove strade per farsi notare ed una potrebbe essere quella degli smartphone da gaming. A breve sarà lanciato Lenovo Legion, modello che potrebbe dare del filo da torcere ai vari Black Shark, ROG e Red Magic. Avrà caratteristiche di alto rilievo, a partire dalla ricarica rapida, la cui potenza sarà la più alta mai vista finora.

Aggiornamento 02/06: a mesi di distanza, l'ente certificativo 3C potrebbe aver smentito Lenovo. Ve ne parliamo a fine articolo.

Aggiornamento 14/04: l'azienda conferma la super ricarica rapida e regala qualche dettaglio in più.

Lenovo Legion si prepara ad infrangere tutti i record in fatto di ricarica rapida

I teaser parlano chiaro: Lenovo Legion potrà vantare una ricarica rapida a 90W. Un upgrade notevole, se si considera che finora lo smartphone che si era spinto più in là sono i top di gamma OPPO e Realme. Per non parlare di Black Shark 3 Pro, l'altro smartphone videoludico in grado di arrivare a 65W. Ma capirete bene che, se i 90W fossero effettivi, non ci sarebbero storie: Lenovo Legion diventerebbe così lo smartphone di riferimento sotto questo profilo.

Restiamo ancora un pelo scettici: il primo teaser sembrerebbe essere stato cancellato e attualmente non ve n'è traccia sui social. Il secondo, invece, è stato pubblicato da un insider, ma sembra proprio che siano legittimi. Insomma, siamo veramente curiosi di capire se Lenovo Legion si accaparrerà questo record. Se foste curiosi di scoprire che altre caratteristiche avrà, vi rimandiamo all'articolo precedente.

Aggiornamento 14/04

A quanto pare la ricarica rapida da 90W è stata confermata ancora una volta grazie al profilo Weibo ufficiale del brand, stavolta con qualche dettaglio in più sulle sue capacità. Secondo quanto si evince, la nuova tecnologia sarà in grado di ricaricare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli 15 minuti! Un risultato bestiale, che rende ancora più interessante il Lenovo Legion. Inoltre, forse il teaser ha confermato la capacità della batteria del flagship da gaming, anche se – ovviamente – è bene procedere con i piedi di piombo.

Un'altra bugia di Lenovo? | Aggiornamento 02/06

Si è sollevato un certo scetticismo quando è stato annunciato che Lenovo Legion avrebbe avuto una ricarica da 90W. Se si considera che OPPO e Huawei, leader nelle ricariche rapide, non sono andati oltre i 65W e 40W, com'è possibile che Lenovo di punto in bianco li superi con così tanto distacco? La verità sembra svelarcela l'ente certificativo 3C, dal quale è passato proprio il Lenovo L79031, sigla dietro la quale si dovrebbe nascondere Lenovo Legion.

Prendendo in esame la certificazione ricevuta, ci viene detto che lo smartphone sarà 5G e che avrà un alimentatore in dotazione da 45W. Questo dovrebbe significare che quello da 90W sarà acquistabile a parte. A questo punto, le opzioni sono due: o Lenovo Legion supporta effettivamente i 90W ma il caricatore apposito è opzionale oppure Lenovo lancerà assieme allo smartphone un caricatore da 90W ma con una potenza superiore a quella necessario per il telefono. Dato che Lenovo vende anche notebook, potrebbe fare come altre aziende, che offre un alimentatore adatto sia per telefono che per PC.

Certo è che Lenovo non è nuova a strategie di comunicazione poco cristalline. Basti ripensare ai teaser di Lenovo Z5, in cui si prometteva un dispositivo full screen, una batteria mostruosa e uno storage da record. Tutte cose che si sono poi rivelate false, o meglio, mal comunicate.

