Lenovo Legion il più potente su Antutu, adesso anche su GeekBench

Con una mossa a sorpresa, la compagnia cinese ha annunciato il suo primo smartphone da gaming a marchio Lenovo Legion, dispositivo top equipaggiato con l'ultimo Snapdragon 865. L'azienda non ha rivelato altro a parte quest'informazione, lasciando che gli utenti si sbizzarrissero su design, specifiche e caratteristiche. Tuttavia Lenovo ha svelato che il dispositivo in arrivo sarà il primo a sfondare il muro dei 600.000 punti su Antutu, dimostrando di avere performance da vero mostro!

Aggiornamento 03/06: Lenovo Legion è apparso anche su GeekBench, ve ne parliamo a fine articolo.

Lenovo Legion: l'azienda promette prestazioni da paura e benchmark Antutu sopra le righe

Il nuovo teaser pubblicato sui social cinesi – lo vedete in copertina – non svela assolutamente nulla di più dello smartphone da gaming di Lenovo Legion. L'immagine si limita esclusivamente a preannunciare che il dispositivo sarà in grado di spingersi oltre i 600.000 punti su Antutu, presumibilmente con una configurazione di almeno 16 GB di RAM LPDDR5 (questo è un nostro pensiero, ovviamente).

Al momento il dispositivo al top è lo Xiaomi Mi 10, con i suoi 585.232 punti (come confermato dall'azienda durante l'evento di lancio), mentre subito dopo abbiamo l'imminente Realme X50 Pro 5G, flagship in arrivo il 24 Febbraio (a dispetto della cancellazione del MWC 2020).

Tornano a Lenovo, il lancio di uno smartphone da gaming a marchio Legion appare quanto mai scontato vista la presenza del logo del brand all'interno dei teaser rilasciati finora. Insomma, sembra proprio che la compagnia cinese sia intenzionata a seguire le orme della rivale ASUS con il suo top di gamma ROG.

Adesso anche su GeekBench | Aggiornamento 03/06

Con nome in codice L79031, Lenovo Legion ha fatto la sua comparsa nel database di GeekBench. Manca ancora una data di presentazione, ma lo smartphone da gaming sta continuando a far parlare di sé, anche in maniera dubbia.

I dati riportati da GeekBench confermano l'ovvia presenza dello Snapdragon 865, la cui piattaforma ha nome tecnico “kona“. In questo caso gli troviamo abbinati 8 GB di RAM, anche se siamo abbastanza certi che questo sarà il taglio minimo. Fatto sta che il punteggio ottenuto non è quello che ci si aspetterebbe da un dispositivo con Snap 865. Quindi o questo terminale è ancora in fase prototipale, l'ipotesi più probabile, oppure si tratta di un fake (quasi) ben orchestrato.

