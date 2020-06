Lenovo Flex è il primo notebook al mondo con connessione 5G

L'utilizzo di dispositivi potenti in mobilità è diventata una prerogativa di tanti creator che svolgono spesso il loro lavoro lontano dai loro studi. Proprio per questo, una soluzione come Lenovo Flex 5G (o Yoga, come in alcuni mercati), primo notebook al mondo con il supporto alla nuova connessione dati, potrebbe fare al caso di questo tipo di figure professionali.

Lenovo Flex 5G: il convertibile con Snapdragon 8cx è il primo a supportare il 5G

Presentato in sordina allo scorso CES 2020, Lenovo Flex 5G sarebbe dovuto essere il nuovo top della serie Yoga, storica gamma di convertibili del brand. Eppure, il nuovo notebook di Lenovo pare avere un'anima tutta sua, a partire dal suo chipset ARM Qualcomm Snapdragon 8cx, che contiene il modem Snapdragon X55, che è stato finora utilizzato solo su smartphone top gamma (come Xiaomi Mi 10).

Il terminale supporta quindi non solo l'LTE ma anche mmWave e sub-6GHz 5G. Oltre a questo, il Flex ha un pannello Full HD IPS (1920×1080 pixel), 8 GB di RAM, 256 GB di storage SSD, due porte USB Type-C, jack per le cuffie, lettore d'impronte e Windows 10 Pro come sistema operativo. Non mancano i controlli touch una volta ribaltato il display.

Attualmente, il Lenovo Flex 5G è un'esclusiva americana di Verizon, compagnia di telecomunicazioni da sempre avvezza alle esclusive, che sta implementando il 5G su tutto il territorio statunitense, proponendo offerte dedicate (un po' care, ma in linea con la media americana). Per quanto riguarda il prezzo, il Flex avrà un prezzo di 1399.99$ (circa 1240€).

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu