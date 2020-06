Kugoo G-Max: il monopattino elettrico è in offerta a 670€ con spedizione dall’Europa

Geekbuying negli anni si è contraddistinto proprio per la varietà e la vastità dei prodotti presenti all'interno del proprio magazzino europeo. Proprio per questo oggi lo store ci offre una nuova opportunità, rappresentata dal KUGOO G-MAX. Il monopattino elettrico è in sconto con coupon dedicato.

Lo scooter elettrico Kugooo G-Max è in sconto con il codice dedicato di Geekbuying

Il Kugoo G-Max è a tutti gli effetti uno scooter elettrico premium, in grado di raggiungere una velocità di 30 km/h e di coprire una distanza di 32 km sfruttando la batteria integrata di 10400 mAh. Il prodotto offre dunque qualità e quantità ad un prezzo interessantissimo che si fa ancor più conveniente sfruttando il coupon dedicato.

Inoltre, come annunciato, il prodotto è spedito dal magazzino europeo di Geekbuying, ciò significa che vi sarà recapitato in pochissimo tempo e senza il rischio di dover incappare in costi doganali. Per acquistare il prodotto in offerta non dovrete far altro che applicare il codice GKB461S al prodotto in basso. Così facendo il prezzo sarà scontato automaticamente a 670€.

Articolo Sponsorizzato.