Lo store europeo di Jumper debutta con tanti sconti e spedizioni gratis

Lo store ufficiale di Jumper – azienda cinese specializzata nel campo dei laptop e dei tablet low budget – ha lanciato una serie di offerte sui notebook EZbook, con tanto di spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Jumper EZbook in sconto: ecco le proposte dello store ufficiale, con tanto di spedizione gratis da Europa

Il produttore cinese ha lanciato uno store online europeo, con spedizioni gratis direttamente dall'Europa. Ovviamente, per festeggiare l'evento non c'è modo migliore di una serie di sconti su alcuni dei modelli del brand. Tra questi abbiamo Jumper EZbook S5 (recensito qui), soluzione entry level da 14″ equipaggiata con il processore N3350, 6 GB di RAM e 64 GB di storage (con la possibilità di inserire un modulo SSD). Il terminale viene proposto in sconto a 199$ sul sito ufficiale.

Tra le offerte del brand troviamo anche EZbook X3 Pro, dotato di un case in alluminio, dal peso contenuto (anche grazie al pannello 13.3″) con processore N4100, 8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di storage SSD. In questo caso, il dispositivo è acquistabile a 259.99$. Puntate ad un prodotto convertibile in stile Yoga? Allora EZbook X1 è il dispositivo che fa per voi, con un pannello IPS da 11.6″ Full HD, al przzo di 249.99$. Se invece preferite un tablet 2 in 1, lo store ufficiale di Jumper propone in sconto EZPad 6 Pro, disponibile nella colorazione Silver e con tastiera inclusa (a 209.99$).

Prima di lasciarvi ricordiamo ancora una volta che i terminali arrivano direttamente dall'Europa e che beneficiano della spedizione gratuita.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu