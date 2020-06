iQOO Z1x: ecco le specifiche del primo mid-range iQOO

A maggio il produttore cinese ha lanciato il nuovo iQOO Z1, il primo smartphone equipaggiato con il MediaTek Dimensity 1000+, ultima soluzione votata al 5G del chipmaker asiatico. A quanto pare questo modello potrebbe avere compagnia a breve, secondo un leak proveniente da Digital Chat Station, utente cinese solitamente affidabile. La compagnia di Vivo dovrebbe lanciare infatti anche iQOO Z1x, stavolta con a bordo un SoC targato Qualcomm.

Aggiornamento 22/06: nuovi elementi si aggiungono alla scheda tecnica di Z1x. Ve ne parliamo a fine articolo.

iQOO Z1x in arrivo con Snapdragon 765G

Secondo il leaker cinese l'azienda sarebbe in procinto di annunciare un nuovo dispositivo, una soluzione differente rispetto ai flagship a cui ci ha abituato il brand. iQOO Z1x – quindi farà parte della serie Z – sarà il primo medio di gamma della compagnia e sarà mosso dallo Snapdragon 765G. Insomma, a quanto pare la famiglia di dispositivi di Vivo si aprirà anche ad altre fasce di prezzo, anche se al momento non sono disponibili dettagli in merito alla cifra a cui sarà venduto il nuovo arrivato.

Ovviamente per ora è difficile fare pronostici ma il primo rivale che viene in mente è Redmi 10X, lo smartphone 5G più economico sulla piazza (1599 yuan, circa 200€ al cambio attuale). D'altro canto il Redmi K30i è il modello 5G con Snap 765G più economico, al prezzo di 1899 yuan, circa 235€.

Insomma, questi sono i due principali competitor del nuovo iQOO Z1x e siamo curiosi di saperne di più: sarà in grado di offrire un prezzo più vantaggioso rispetto ai modelli già citati? Al momento da parte di iQOO tutto tace e il post di Digital Chat Station è stato cancellato dal suo profilo di Weibo. Di conseguenza tutto è da prendersi come semplici indiscrezioni, almeno fino ad una conferma da parte del brand.

Ecco come sarà lo schermo | Aggiornamento 22/06

A quanto pare il refresh rate elevato sarà una delle costanti dei produttori, iQOO compreso. Dopo iQOO Neo 3 e Z1, anche iQOO Z1x ne sarà dotato, con un pannello settato a 120 Hz. A rivelarlo è un leaker su Weibo, con tanto di sondaggio per sapere il parere dell'utenza su refresh rate e 5G. Sì, perché questi due elementi mettono a dura prova la batteria, pertanto ci aspettiamo un amperaggio della batteria adeguato.

