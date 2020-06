iQOO Z1 5G pronto al debutto anche in versione Symphony Meteor

Aspettando una conferma in merito al modello 3 Pro – forse in arrivo con il SoC Snapdragon 865+ – Vivo continua a puntare sulla gamma con una nuova versione di iQOO Z1 5G, nella colorazione Symphony Meteor. Le vendite partiranno tra pochi giorni ma manca all'appello un dettaglio: quale sarà il look del dispositivo?

iQOO Z1 5G Symphony Meteor spunta in preorder su JD

Durante l'evento di lancio di iQOO Z1 5G l'azienda ha anticipato la presenza di tre colorazioni: Space blue, Galaxy Silver e Symphony Meteor. Tuttavia solo per prime due hanno debuttato in vendita mentre la terza è stata messa in standby per un bel po'. A distanza di circa un mese ecco che la variante è spuntata sullo store JB, nella configurazione da 8/128 GB e proposta al prezzo di 2.498 yuan, circa 312€ al cambio attuale. Le vendite partiranno il 18 giugno, data in cui verrà anche svelato il look della cover posteriore.

Ovviamente il design resterà invariato ma a cambiare sarà la colorazione della scocca. Visto il riserbo potrebbe trattarsi di qualcosa di molto particolare, forse in stile “pioggia di stelle”, di certo non una novità per Vivo.

Per chi avesse bisogno di un recap, iQOO Z1 5G è il primo smartphone dotato del SoC Dimensity 1000+. Il dispositivo è equipaggiato con un display IPS da 6.57″ Full HD+ con un foro per la selfie camera; inoltre si tratta di un pannello con refresh rate a 144 Hz. Completano il quadro una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 44W, un doppio speaker, raffreddamento Cooling Turbo ed una tripla fotocamera con sensore principale da 48 MP.

