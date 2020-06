Il primo iQOO si aggiorna ad Android 10 con la Monster UI

Dopo gli esordi di OnePlus e Realme come costole nate da OPPO, anche ai piani alti di Vivo si è deciso di creare una propria sussidiaria. Nacque così iQOO, marchio che debuttò ad inizio 2019 con un primo smartphone che ridefinì il concetto di flagship killer nella categoria gaming. A più di un anno di distanza dalla sua commercializzazione, avvenuta con l'allora Android 9 Pie, è il momento dell'aggiornamento ad Android 10.

LEGGI ANCHE:

Chi è BBK Electronics? Scopriamo la realtà dietro OnePlus, OPPO, Vivo, Realme e iQOO

iQOO UI porta Android 10 sul primissimo iQOO: ecco le novità

In quel periodo iQOO era ancora subordinata a Vivo per ciò che concerneva la componente software, pertanto lo smartphone si basava sulla Funtouch OS della casa madre. Da allora le cose sono cambiate e il sub-brand ha recentemente annunciato l'arrivo di iQOO UI. L'interfaccia proprietaria sarà presente su tutti i prossimi smartphone, ma nel frattempo si è scelto per una sorta di via di mezzo. Si chiama Monster UI ed è la declinazione delle più recenti release con Android 10 come base.

Ed è proprio questa la UI che è in fase di rilascio su iQOO con la release PD1824_A_7.16 dal peso di 3,89 GB, portando con sé anche altre novità. Fra queste troviamo nuove icone e sfondi, effetti dinamici e nuove animazioni, la modalità Always-On Display ed una Game Mode per dare sfogo alle prestazioni massime.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu