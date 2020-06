La scorsa settimana lo store proprietario del colosso cinese ha dato il benvenuto a Satispay e da oggi si arricchisce di una nuova app particolarmente apprezzata dagli utenti. HYPE – la più importante challenger bank italiana che con oltre 1 milione di clienti è già un'affermata soluzione digitale per una gestione semplice ed efficiente del denaro – è disponibile al download su Huawei AppGallery.

Huawei AppGallery: HYPE è disponibile al download nello store proprietario del brand

L'AppGallery di Huawei è la prima vera alternativa agli app store negli ultimi anni e il colosso cinese sta puntando tantissimo sulla sua soluzione. Lo store continua a crescere ogni giorno ed ora è il turno di HYPE: a partire da oggi tutti gli utenti in possesso di un dispositivo dotato di Huawei Mobile Services potranno aprire un conto gratuitamente, in meno di 5 minuti, e ricevere la carta di pagamento direttamente a casa. Dal proprio dispositivo i clienti potranno sfruttare un modo tutto nuovo di pensare il rapporto con la banca.

Il tutto, ovviamente, condito da un serie di vantaggi: HYPE, oltre ai tradizionali servizi bancari, offre un ricco portfolio di servizi come la funzionalità di risparmio intelligente e automatico in base ai proprio obiettivi e disponibilità. Oppure è presente la possibilità di richiedere un prestito istantaneo fino a 2.000€, o quella di ottenere cashback dagli acquisti.

Insomma, HYPE si pone come un servizio intuitivo e veloce ed il suo debutto su Huawei AppGallery conferma ancora una volta l'impegno del brand verso il suo store e – soprattutto – verso gli utenti, in modo che possano avere un'esperienza di utilizzo completa. In basso trovate il badge per procedere con il download dell'app direttamente dal vostro smartphone Huawei.

