Xiaomi prepara uno zoom 120x? Huawei pensa già al 150x!

Da quando gli smartphone sono mediamente tutti belli e potenti, la competizione fra produttori si è spostata in ambito fotografico. Due contendenti molto agguerriti sono Huawei e Xiaomi, i cui ultimi top di gamma siedono ai vertici delle classifiche DxOMark. Il primo ha un vantaggio sulla concorrenza, avendo investito molto in hardware e pubblicità già da diversi anni. D'altro canto, Xiaomi soltanto recentemente si sta affacciando nei territori dove i camera phone osano. Lo Xiaomi Mi 10 ha fatto breccia fra i cuori degli appassionati, dimostrando una forte velleità multimediale, con anche Mi Note 10 che si era fatto notare sotto il profilo fotografico.

Huawei starebbe preparando uno zoom 150x per rispondere a Xiaomi

Di recente si è vociferato che Xiaomi stia lavorando ad un teleobiettivo di nuova generazione, la cui lunghezza focale permetterebbe di raggiungere uno zoom 120x. Questo nuovo esponente potrebbe far parte della serie Xiaomi Mi CC10, pertanto debuttare in futuro come prossimo modello della famiglia Xiaomi Mi Note.

A questo vorrebbe rispondere Huawei che, secondo gli ultimi rumors, sarebbe pronta a salire ad un ulteriore step successivo. I leaks parlano di uno zoom 150x, dopo il giù considerevole zoom 100x di Huawei P40 Pro+. Insomma, pare proprio che la corsa alle fotocamere si sia spostata dai mega-pixel ai teleobiettivi. Ma non preoccupatevi, perché le aziende si stanno già preparando al lancio dei primi sensori da quasi 200 MP.

