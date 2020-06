Huawei e Xiaomi puntano al futuro: partiti gli ordini di vetri flessibili ultra-sottili

Il trend degli smartphone pieghevoli ha ad oggi i suoi punti di riferimento, da quando i primi prototipi venivano mostrati al mondo. Infatti, brand extra-Cina come Samsung e Motorola ed il colosso cinese Huawei sono i capisaldi del settore, mentre Xiaomi vorrebbe affacciarsi ai foldable quanto prima. Proprio per questo, le ultime due hanno recentemente piazzato ordini per vetri flessibili ed ultra-sottili. Che siano in arrivo nuovi modelli?

Huawei e Xiaomi: i prossimi smartphone pieghevoli con vetri flessibili ultra-sottili?

Secondo il post su Weibo del leaker Digital Chat Station, i due maggiori produttori cinesi Xiaomi e Huawei hanno iniziato ad inviare ordini per vetri flessibili ultra-sottili, muovendo i primi passi verso quello che presto potrebbe diventare uno standard del mercato, soprattutto Xiaomi. Infatti, il brand di Lei Jun si starebbe lanciando nel mercato dei pieghevoli per la prima volta (dato che Mi MIX Alpha è un device con display flessibile “solo” surround, ma non pieghevole) e gli UTG (vetri ultra-sottili), potrebbero fare al caso della compagnia.

Mentre per quanto riguarda Huawei, per il produttore sarebbe semplicemente il successore dell'attuale Mate XS, un pieghevole che adotta proprio questo tipo di pannello e quindi presto potrebbe vedere un successore (sperando sia più economico).

Al momento di notizie in merito a nuovi smartphone pieghevoli di Huawei e Xiaomi ce ne sono davvero poche, ma non è escluso che il novero di rumor in merito non possa accendersi nel corso delle prossime ore o settimane.

