Gli USA tornano a collaborare con Huawei, ma solo nel 5G

Le difficoltà che derivano dal ban USA inferto nei confronti di Huawei non hanno soltanto risvolti commerciali. L'ostacolo più palese agli occhi del pubblico è senz'altro la vendita di dispositivi dal software castrato. Ciò nonostante, l'azienda è riuscita nell'impresa di superare Samsung e piazzarsi al primo posto nel mercato degli smartphone. L'altro ostacolo, per certi versi anche peggiore, è l'argomento 5G: pur essendo leader del settore, il ban statunitense ne sta complicando la diffusione su scala globale. A tal punto da spingere Huawei a sensibilizzare la popolazione britannica, per colpa anche delle teorie del complotto generatesi ultimamente.

L'inserimento di Huawei nella Entity List fa sì che non possa operare liberamente con le aziende americane e non. Dati i legami socio/politici, gli USA hanno esercitato pressioni verso gli alleati europei per farli desistere dal lavorare con Huawei. A tal punto che il Regno Unito sta effettivamente pensando di fare a meno del 5G di Huawei. Nel frattempo, in Cina è tutt'altra storia: ad oggi sono state installate più di 200.000 stazioni 5G e l'obiettivo è quadruplicarle. Senza contare che fino ad ora Huawei ha venduto milioni di smartphone 5G, occupando il 33% delle quote di mercato.

Ciò fa sì che Huawei possieda una conoscenza ed una dimestichezza nel settore che non è ripetibile da nessun'altro competitor. Questo lo sa bene il Dipartimento del Commercio americano, al lavoro su un nuovo accordo per ridiscutere i termini del ban. Gli USA hanno confermato che modificherà i divieti imposti, permettendo a Huawei di operare con le realtà americane (seppur soltanto in ambito 5G).

Manca soltanto l'approvazione del Registro Federale, dopodiché ci sarà un allentamento fra le parti. Gli USA vogliono comunque continuare a proteggere la sicurezza nazionale, ma l'obiettivo di questo cambiamento è quello di partecipare con Huawei allo sviluppo di quelli che diverranno gli standard internazionali. Standard che riguarderanno il 5G sotto vari fronti, come quello dei veicoli autonomi e dell'intelligenza artificiale.

