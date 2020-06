Huawei crede fortemente nel mercato europeo, un terreno da anni fertilissimo per i suoi introiti. Proprio per questo, presto aggiungerà un importante tassello ai suoi servizi in Europa, dato che ha ricevuto l'approvazione per la costruzione di un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Cambridge, in UK, dal valore di 1.2 miliardi di dollari.

Huawei: il centro ricerca e sviluppo in UK sarà incentrato sulla fibra ottica

Nonostante il UK punti a fare a meno delle infrastrutture di Huawei nel prossimo futuro, il brand accresce sempre di più la sua presenza su suolo britannico, dove l'investimento che farà a Cambridge da 1.2 miliardi accentua ulteriormente questa volontà. Il centro di Ricerca & Sviluppo in Regno Unito sarà incentrato sulla comunicazione in fibra ottica. Questo permetterà al colosso cinese di creare ben 400 nuovi posti di lavoro nella regione, secondo i dati interni. Una cosa non da poco, visti i contrasti recenti.

In ogni caso, questi investimenti non indifferenti di Huawei sono segno di una volontà di stabilirsi definitivamente al vertice, andando a superare i propri competitor in tutti i campi, in mercati dove la fanno ancora fortemente da padrone, ma anche in casa, dove ha appena aperto il suo più grande flagship store a Shanghai.

