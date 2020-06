Huawei vola nel settore smartwatch: spediti il 113% di dispositivi in più

Huawei continua il suo 2020 positivo andando a raggiungere un altro notevole traguardo, dopo quello del primato nel settore smartphone globale: infatti, il colosso cinese ha superato Samsung nel settore smartwatch diventando il secondo produttore al mondo avendo spedito il 113% di dispositivi in più rispetto allo scorso anno.

Huawei: i 2.1 milioni di smartwatch spediti nel Q1 2020 regalano il sorpasso su Samsung

Andando a leggere il rapporto degli esperti del settore Canalys, possiamo notare come siano stati spediti ben 14.3 milioni di smartwatch nel Q1 2020. Di questi, a dominare il mercato è la solita Apple, con 5.2 milioni di Apple Watch spediti. Ma poco dopo, seppur con un certo distacco, troviamo proprio Huawei, che è riuscita a salire al secondo posto in classifica superando il colosso sudcoreano Samsung.

Il perché sta ovviamente nei numeri, che segnalano come i 2.1 milioni di smartwatch spediti da Huawei rappresentino il 14.9% del market share, andando a superare gli 1.8 milioni di dispositivi Samsung (12.4%). Questo si traduce in una convincente crescita del 113% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Un dato non trascurabile.

Questo non può far bene a Huawei, che riesce di anno in anno a convincere sempre più i suoi utenti e che trova sempre nuovi clienti grazie al sempre ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi (come proprio il Watch GT 2e) che sono praticamente alla portata di tutti.

