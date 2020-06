Huawei è tra i primi sei marchi più innovativi del mondo: superato Facebook!

Dedizione, costanza, innovazione: questi gli ingredienti che un colosso commerciale deve avere per poter primeggiare e Huawei è sicuramente uno di quei brand che possiedono queste caratteristiche. Infatti, la compagnia cinese si è appena piazzata al sesto posto nella speciale classifica di BCG (Boston Consulting Group) dei brand più innovativi del 2020, superando big come Facebook e Nike.

Huawei: sesto brand più innovativo del 2020 e primo in Cina

La storia di Huawei è costellata di risultati importanti, e lo dimostrano i recenti risultati nel campo smartphone. Ma il piazzamento ottenuto in una classifica importante come quella di BCG è un risultato tutt'altro che semplice da raggiungere. Infatti, il sesto posto in compagnia di brand di enorme spessore come Apple, Samsung, Amazon, Microsoft ed Alphabet (Google, per intenderci) e addirittura l'essere considerati più innovativi di mostri sacri come Facebook, Nike ed Intel fa capire l'impatto che il brand di Ren Zhengfei ha ottenuto nel corso degli anni.

Il sesto posto poi, se guardiamo ai brand strettamente cinesi, si tramuta nella prima posizione con distacco, dato che il primo colosso cinese dopo Huawei, Tencent, è al quattordicesimo posto, mentre brand come OPPO e Vivo sono addirittura fuori classifica (Xiaomi è in ventiquattresima posizione). Il risultato diventa poi più significativo se consideriamo che la compagnia ha fatto un importante balzo di ben 36 posizioni, passando dal quarantaduesimo all'attuale sesto posto.

Il sospetto che per Huawei la vittoria ottenuta grazie all'impegno che il marchio ha saputo mettere in tutti i suoi settori, anche con un ban pesante come quello USA, sia solo l'inizio è più che fondato: il brand cinese punta a giocarsela con i primi cinque “intoccabili” al mondo.

