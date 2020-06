Huawei è il secondo produttore al mondo per smartwatch spediti

Huawei si sta dimostrando un brand in ottima salute, nonostante tutto e nonostante le difficoltà derivanti dalla ricerca di chipmaker. Il colosso cinese si è infatti imposto come il secondo produttore mondiale per smartwatch spediti nel primo trimestre del 2020, secondo le stime della IDC (International Data Corporation).

Huawei: sono 2.6 milioni gli smartwatch spediti nel Q1 2020

I numeri di Huawei parlano chiaro: gli utenti continuano a puntare indistintamente ai prodotti della compagnia e lo dimostra il 62.2% di wearable inviati in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma sono i 2.6 milioni di smartwatch spediti che danno idea dello spessore dei risultati di Huawei.

Infatti, ad oggi nessuna ha fatto meglio della stessa compagnia cinese e di Apple. La crescita su scala annuale di Huawei nel mercato smartwatch è addirittura del 118.5%, ed è l'unica che ha aumentato la sua produttività sopra il 100%, dove altre realtà hanno fatto registrare cali.

I motivi della forte crescita possono essere trovati nella forte presenza online di Huawei e lo stretto legame che l'azienda ha costruito con i rivenditori. In più, pare molto produttiva la strategia attuata dal colosso cinese di iperconnessione dell'ecosistema “1+8+N“. Ma sono sempre i mercati che fanno la differenza: oltre a quello di punta, cioè quello cinese, anche in Europa, America Latina ed altri paesi asiatici fanno registrare ottimi numeri. La qualità dei suoi prodotti inoltre è certificata dal premio “Best Choice” ottenuto da Watch GT 2e, l'ultimo arrivato del segmento indossabili.

