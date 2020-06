Il robot di Huawei smonta lo smartphone in soli sei minuti

Il tempo di riparazione di uno smartphone è spesso soggetto all'entità del danno provocato sullo stesso, ma se ci fosse un sistema per velocizzare lo smontaggio? E chi se non Huawei pare avere la soluzione: in Cina ha rivelato un robot con sistema di smontaggio automatico che disassembla lo smartphone in soli sei minuti. Ma come funziona questo particolare dispositivo di Huawei?

Huawei: ecco come funziona il robot con sistema di smontaggio smartphone

Il robot di smontaggio automatico di Huawei dispone un sistema molto avanzato che disassembla il dispositivo in totale sicurezza, in modo da non provocare ulteriori danni oltre a quelli già da riparare. Come? Grazie ad un trattamento con materiali morbidi ed anti-urto, in modo da lasciare intatto il device, ma non solo.

Infatti, oltre a questo trattamento anti-rottura, il robot di Huawei è dotato di un sistema di gestione del calore, che non provoca danni da surriscaldamento durante il processo di apertura dello smartphone.

Ma quanto tempo impiega questo robot per svolgere il suo lavoro? Qui viene il bello: infatti, la fase di smontaggio dello smartphone impiega solo 6 minuti per essere completata, in modo da stringere notevolmente i tempi di riparazione, rappresentando una vera e propria svolta per l'assistenza clienti di Huawei ed in generale.

Al momento questo robot con sistema di smontaggio automatico per smartphone è disponibile solo nei centri assistenza clienti Huawei in Cina, ma chissà che non possa arrivare anche in Occidente, magari nel nuovo Customer Service Center aperto da poco a Milano.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu