Huawei: tante promozioni e servizi con l’acquisto di uno smartphone o un tablet

Huawei in Italia ha creato ormai un pubblico abbastanza fidelizzato e proprio per questo, ha in serbo per i suoi clienti tante promozioni e servizi in omaggio, grazie ai suoi partner commerciali. Infatti, con l'acquisto di uno smartphone della gamma P40, P o Y oppure dei tablet MatePad, sarà possibile ricevere in omaggio gli auricolari TWS Freebuds 3i e Mini Speaker, oltre a vari sconti.

Huawei: promozioni, offerte e servizi in omaggio con l'acquisto di uno smartphone o un tablet

La strategia “1+8+N“, mirata ad ampliare il proprio ecosistema per gli utenti, è sempre più efficace e preferita dagli utenti. Proprio per questo, il colosso cinese ha deciso di lanciare interessanti promozioni ed offerte in merito all'acquisto di prodotti a marchio Huawei.

Dal 15 giugno al 31 agosto 2020, acquistando un prodotto della lineup Huawei P40 (P40, Pro, Pro+, Lite, Lite E e Lite 5G), della gamma Y (Y5P, Y6P), P Smart S ed i tablet MatePad Pro e T8, gli utenti riceveranno in omaggio le cuffie total wireless Freebuds 3i (dal valore di 99€) ed il Mini Speaker (valore commerciale 29.90€), ma non solo. Oltre a questi due prodotti, si riceveranno gratuitamente 50 GB per Huawei Cloud, 6 mesi di Music, 3 mesi di Huawei Video e fino a 10 film on demand (disponibili anche per Mate 30 Pro, Mate Xs, P30 Pro e Nova 5T, senza però i film on demand e per il Cloud i 50 GB sono per tre mesi).

Un'offerta davvero ampia, che si completa con interessanti bonus grazie ai partner commerciali di Huawei:

20% di sconto Alitalia per un volo andata e ritorno, per due persone, in Italia ed Europa.

Voucher di 30€ con Italo per una tratta nazionale.

Bonus attivazione per un nuovo conto HYPE: 10€ per i clienti Star, 15€ per quelli Plus e 25€ per gli utenti Premium

25% di sconto nei ristoranti Burger King.

Codice promo da 5€ ai nuovi iscritti Satispay.

4€ di sconto per gli acquisti sul popolare e-commerce AliExpress.

Huawei – Sconti su riparazioni e pre-ordine Sound X

Ma Huawei pensa anche ai suoi utenti già in possesso di prodotti del brand, offrendo dal 15 giugno 2020 al 31 agosto 2020 uno sconto di 20% sulla riparazioni fuori garanzia e 40% di sconto sull'applicazione di pellicole protettive. Tutto questo sempre in totale sicurezza ed anche tramite il servizio pick up e repair (come già avvenuto nei mesi scorsi).

Infine, oltre alle promozioni, Huawei annuncia il pre-ordine per il nuovo Sound X, speaker smart e perfettamente collegato con i dispositivi domotici. Il prodotto arriva nella sua configurazione in inglese e sarà acquistabile dal 24 giugno 2020 ad un prezzo consigliato di 349.90€ dal Huawei Store ed Experience Store.

Trovate tanti altri dettagli sulle promozioni e le offerte di Huawei nel sito ufficiale del produttore.

