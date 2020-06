Huawei viaggia ormai totalmente spedita verso la leadership del mercato smartphone per quanto riguarda il 2020. Dopo esser balzata in prima posizione nel mese di aprile, l'azienda cinese ha confermato il primo posto anche nel mese di maggio tenendo ancora dietro competitor come Samsung ed Apple.

Huawei: con un market share del 19.7% è ancora leader anche nel mese di maggio

Secondo l'analisi di mercato effettuata da Counterpoint, Huawei ha confermato il primato tra le aziende produttrici di smartphone grazie ad un market share del 19.7% inerente al mese di maggio 2020, superando ancora Samsung che si è fermata al 19.6%, ma la sfida è tutta ancora da giocare nei prossimi mesi. Nonostante si tratti di uno scarto breve è comunque una grande soddisfazione per la casa cinese.

Per il mese di giugno sarà una partita apertissima tra i due colossi e se il brand di Ren Zhengfei dovesse mantenere ancora la prima posizione, secondo gli analisti sarebbe davvero una sorpresa, visto quanto il principale competitor sta vendendo in un paese come gli Stati Uniti dove purtroppo Huawei al momento è limitata dalle vicissitudini politiche.

Ma da cosa è derivato questo nuovo successo di Huawei? Secondo gli analisti di mercato cinesi, la compagnia si è imposta nel mercato globale grazie all'apertura anticipata dopo la pandemia, rispetto agli altri “rivali”, andando a recuperare il terreno perduto. Ora che però si sta tornando a pieno regime, ci sarà da sudare per mantenere un risultato così importante.

