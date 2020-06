Huawei è diventata la prima azienda di smartphone al mondo

Huawei sta passando un periodo travagliato ed è sotto gli occhi di tutti. Da quando gli USA hanno rinnovato il ban tutto è peggiorato, passando dal non poter usare i servizi Google a non poter più farsi produrre i chip da TSMC. Se di quest'ultimo aspetto ne vedremo le conseguenze nel futuro, del primo le abbiamo già viste, con un calo delle vendite in occidente. A questa già delicata situazione aggiungiamo anche le conseguenze economiche derivanti dal Coronavirus ed abbiamo un quadro piuttosto critico. Verrebbe da pensare, quindi, che l'andamento commerciale non sia dei migliori, mettendo Huawei in una situazione di svantaggio.

La realtà dei fatti è invece ben diversa, come fa notare la dirigenza di Counterpoint Research. Il Covid-19 ha messo a dura prova il mercato proprio in Cina, ovvero il paese dove per primo è scoppiata la crisi virale. Ma è proprio in madrepatria che Huawei ha fatto l'impensabile, rivelandosi l'unica società ad essere in positivo.

Huawei ha superato Samsung nel mercato degli smartphone, ma solo per poco

Forte di questo risultato, l'andamento di Huawei ha trovato un equilibro: la crescita in Cina ha compensato la decrescita in occidente. Considerato che altri produttori hanno sofferto perdite economiche in tutto il mondo e non solo in alcune zone, ecco che per Huawei i risultati sono stati positivi e quasi fuori ogni previsione.

Prendendo in considerazione il Q1 2020, i dati portati alla luce da Counterpoint Research piazzano Huawei al secondo posto della classifica globale. Lo share di mercato la vede al 17%, sotto soltanto a Samsung e al suo lievemente in calo 20%. Già questo è un risultato notevole, viste le difficoltà attraversate di cui sopra. Ma la vera sorpresa sarebbe nel mese di aprile 2020, con Huawei che sarebbe riuscita nell'impresa che nessuno si aspettava, alla luce di quanto accaduto con gli USA.

In attesa di dati ufficiali pubblici, viene riportato che Neil Shah, vice presidente del centro ricerche di Counterpoint, avrebbe affermato che Huawei avrebbe conquistato il primo posto. Le quote di mercato sarebbero salite al 19%, riuscendo a superare per la prima volta la rivale Samsung ed il suo 17%. Tuttavia, viene fatto presente che questo traguardo sia stato raggiunto per un breve lasso di tempo, pertanto è possibile che sia già tornata al secondo posto. Per capirne di più dovremo attendere i risultati relativi al Q2 2020, in arrivo a fine giugno/inizio luglio.

