I PC Desktop Huawei sempre più vicini: monteranno AMD Ryzen 4000 Renoir

Negli ultimi due anni, l'investimento di Huawei nel settore PC è stano non indifferente, con il lancio delle apprezzate line up Matebook, i notebook del colosso cinese. E visto il successo di questi ultimi, la compagnia ha deciso di investire anche su soluzioni Desktop, i cosiddetti PC fissi (di cui vi avevamo anticipato un po' di tempo fa), che potrebbero montare delle APU AMD Ryzen serie 4000 Renoir.

I PC Desktop di Huawei in arrivo con APU AMD Ryzen 4000 Renoir – tutte le specifiche

Huawei Desktop with AMD Renoir incoming 👀 No dGPU so it could be a SFF PC or something pic.twitter.com/NTLcLfg0kQ — _rogame (@_rogame) June 17, 2020

AMD ha nei piani la commercializzazione di una gamma di processori (o APU, per essere precisi) Ryzen serie 4000 pensati proprio dedicati all'esperienza PC Desktop, cioè la gamma Renoir. Cos'ha di speciale questa gamma Renoir? Sicuramente l'utilizzo della potente architettura Zen 2 permetterà di ottenere prestazioni molto alte senza dover rinunciare ai bassi consumi. E Huawei sarebbe molto interessata a queste soluzioni.

A certificare questo interesse è la prima scheda tecnica di un PC Desktop a marchio Huawei equipaggiata proprio con una APU (che ricordiamo significare unità d'elaborazione accelerata) Ryzen 5 PRO 4400G Hexa-core a 12 thread da 3.7 GHz con boost fino a 4.3 GHz.

Per quanto riguarda la scheda grafica invece, sarà una soluzione integrata Radeon Graphics e quindi non avremo una soluzione GPU dedicata. Nello specifico, avrà una memoria VRAM da 512 MB con frequenza a 1600 MHz e boost a 1900 Mhz. Non si conoscono invece notizie su storage e memoria RAM.

Queste prime caratteristiche suggeriscono quindi che quello di Huawei non sarà un PC fisso che potremmo considerare da gaming, ma più un Desktop in formato SFF, traducibile in Small Form Factor, in parole povere un PC dal case ultra-compatto, che quindi crea dei dubbi anche su un utilizzo professionale.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori notizie in merito a questo nuovo presunto PC fisso, o Desktop, Huawei, che è sempre più determinata ad imporsi in un settore dai concorrenti spietati.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu