Huawei P50 è già in sviluppo: ecco quando potrebbe arrivare

Huawei P40 è senza dubbio una delle line up di smartphone più interessanti dell'anno 2020, sebbene siano senza Servizi Google (come attestato dalla vendita lampo in Cina del P40 Pro+). Ma la tecnologia non si ferma mai e si pensa già alla prossima gamma, quella di Huawei P50. Infatti, il General Manager della Serie P ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo sviluppo e l'uscita.

Huawei P50: sviluppo già avviato, il lancio potrebbe essere nella primavera 2021

Il nuovo flagship di Huawei sarebbe quindi già in sviluppo, dato che – come sostiene il GM della gamma P Wang Yonggang – il processo di sviluppo di uno smartphone della Serie P prende più o meno 18 mesi. Quindi questo sta a significare Huawei P50 era già in sviluppo quando i P40 sono arrivati sul mercato.

Infatti, Wang spiega come il team di Ricerca e Sviluppo si riunisce un anno prima del lancio per discutere su quali tecnologie ed innovazioni apportare sul nuovo flagship. Quindi, facendo due conti, Huawei P50 verrà lanciato nel marzo 2021, dato che l'incontro deve essere già avvenuto.

E quanto a tecnologie, il mese scorso abbiamo già avuto qualche indiscrezione in merito a P50, come per il comparto fotocamera, oppure per quanto riguarda il chipset, che dovrebbe essere il Kirin 1000 a 5nm che arriverà prima su Mate 40.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori informazioni derivanti da questa “riunione” delle teste che mettono insieme le componenti della nuova gamma Huawei P50.

