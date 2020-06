Huawei P40 Pro: JerryRigEverything lo smonta pezzo per pezzo

Come ogni top di gamma che si rispetti, anche Huawei P40 Pro è passato fra le mani di JerryRigEverything. Il tech tuber è noto per i suoi testi di resistenza sugli smartphone, nonché il rispettivo teardown. Nel caso del flagship Huawei, i test di “sopravvivenza” sono stati passati a pieni voti, contrariamente a quanto accaduto con alcuni modelli del passato. Fortunatamente Huawei si è lasciata alle spalle queste negatività, concentrandosi nella produzione di terminali ben più resistenti.

Arriva il teardown di Huawei P40 Pro, eseguito da JerryRigEverything

Vedere il teardown di Huawei P40 Pro è indubbiamente interessante, avendo dalla sua una caratteristica “anomala” rispetto alla media. Mi riferisco all'assenza di una capsula auricolare, con un display Quad Curve Overflow privo di interruzioni su ogni lato della scocca. Per fare questo il produttore si è affidato ad uno speaker sotto al display, il quale fa vibrare il pannello e propaga così l'onda sonora. Una soluzione simile ma non identica al sensore piezoelettrico che trovavamo sul primo Xiaomi Mi MIX.

Purtroppo questa tipologia di cassa audio viene utilizzata esclusivamente per le chiamate e ciò si riflette negativamente nella qualità audio. Per il resto, il teardown di Huawei P40 Pro non rivela particolari aspetti positivi o negativi: vi lasciamo diretta

