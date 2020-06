Huawei P40 Pro+ campione di vendite in Cina: è già sold out!

La gamma Huawei P40 si sta attestando sempre più come una delle più valide sul mercato, sebbene manchino i servizi Google. Ad incentivare però il successo della line up top del colosso cinese, ci pensa l'ultimo arrivato della famiglia: il P40 Pro+ (che arriverà presto anche da noi). Infatti, il dispositivo premium di Huawei ha fatto registrare in Cina il sold out il 6 giugno 2020, nel primo giorno di vendita.

Huawei P40 Pro+: sold out in pochi secondi nella prima vendita su Vmall

Sebbene sia un prodotto per nulla economico, il successo di Huawei P40 Pro+ è stato lampante, probabilmente complice la scheda tecnica – specie nel comparto fotografico – di altissimo spessore. Il prodotto, la cui prima vendita in Cina è partita sullo store ufficiale del brand Vmall, ha fatto registrare il tutto esaurito in davvero pochi secondi, in entrambe le configurazioni di memoria (8/256 GB e 12/512 GB). Un risultato molto positivo per Huawei, che però non ha ancora comunicato quanti dispositivi P40 Pro Plus effettivamente siano stati venduti, in modo da fornirci una reale dimensione di queste vendite.

Ovviamente, per capire che impatto avrà sulle preferenze degli utenti, bisognerà attendere che inizi la vendita globale, in modo da comprendere se i fan Huawei saranno disposti a sacrificare ancora i servizi Google per acquistare un prodotto di alto livello.

