Il colosso tecnologico cinese annuncia il debutto in Italia di Huawei P40 Pro+, nuova aggiunta alla sua gamma top della prima metà dell'anno. Il flagship è già disponibile all'acquisto: andiamo a scoprire tutte le novità introdotte con la scheda tecnica completa e i dettagli sul prezzo di vendita e dove comprarlo.

Huawei P40 Pro+ ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma

Design e caratteristiche

Huawei P40 Pro+ è il non plus ultra in termini di fotocamere smart e amplia radicalmente le possibilità offerte fino ad ora dalla fotografia mobile, alzando il tiro anche rispetto agli altri due modelli della serie top. Insieme alla migliore esperienza 5G al mondo e a un design iconico, il P40 Pro+ “rappresenta per noi la massima espressione della fotografia visionaria, grazie all'esclusivo Ultra Vision Sensor, al SuperZoom Array e alle caratteristiche cinematografiche di livello professionale” annuncia Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Per quanto riguarda il design e lo stile del top di gamma, ci troviamo nuovamente di fronte ad un display Quad-Curve Overflow con refresh rate a 90 Hz, con bordi super sottili ed angoli arrotondati. A differenza dei fratelli minori, in questo caso abbiamo un pannello posteriore in nano-tech ceramica, nelle colorazioni Ceramic Black e Ceramic White.

Il cuore di Huawei P40 Pro+ è il SoC Kirin 990, il quale offre connettività 5G integrata, tecnologia Wi-Fi 6 Plus a 160 MHz e sistema 4-in-1 SuperCool per migliorare le prestazioni di raffreddamento.

Comparto fotografico

Il flagship arriva con a bordo una Penta camera con un sensore principale da 1/1,28 pollici con tecnologia Pixel Binning (in grado di produrre pixel da 2.44 μm. Grazie al lavoro sinergico del sensore e del filtro array RYYB, la fotocamera riesce a catturare luce e dettagli restituendo immagini con un'elevata chiarezza sia di giorno che di notte.

Il sensore principale della fotocamera è anche il primo al mondo a supportare il Full Pixel Octa PD AutoFocus, per dettagli precisi indipendentemente dalla complessità della scena e dalle condizioni di luce. Presente all'appello la tecnologia SuperZoom Array, composta da due teleobiettivi per lo zoom ottico 3X e 10X (fino a 100X in digitale) ed un sistema a periscopio con prismi che riflettono la luce. La stabilizzazione dell'immagine è ai massimi livelli con Triple OIS + AIS.

Lato video, la ultra-wide Cine Camera da 40 MP del flagship supportoa la ripresa video in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla sensibilità alla luce ISO 51200. Insieme alla tecnologia SedecimPixel Fusion, che produce super pixel di 4.48 μm, il dispositivo è in grado di registrare video luminosi e chiari, la Cine Camera supporta anche la ripresa di contenuti HDR, la registrazione Ultra Slow-Motion 7680 fps e gli effetti Bokeh in tempo reale per i video. La telephoto Camera può catturare filmati di alta qualità anche con lo zoom attivo e video 4K time-lapse, inoltre è possibile utilizzare il Directional Audio Zoom che permette agli utenti di zoomare su una sorgente audio, amplificandone, allo stesso tempo, il suono.

Frontalmente, invece, è presente una doppia selfie camera con un sensore da 32 MP con messa a fuoco automatica ed una fotocamera di profondità ad infrarossi.

EMUI 10.1

Il nuovo smartphone top di Huawei arriva con a bordo l'ultima EMUI 10.1, che introduce nuove funzionalità che mirano ad offrire una connettività ancora più fluida. Tra queste trova spazio MeetTime, l'app di video chat dall'altra qualità, l'aggiornamento di Huawei Share che consente connessioni ottimizzate con altri dispositivi del brand e apparecchiature di terze parti, e la nuova funzione Multi-Screen Collaboration che abbatte le barriere tra i sistemi Windows e Android, per un'esperienza di ufficio mobile senza soluzione di continuità.

Inoltre con P40 Pro+ è ancora più facile avere accesso alle app preferite. Basterà utilizzare Phone Clone – il modo più semplice e veloce per trasferire tutto dal vostro vecchio telefono – o AppGallery, lo store proprietario del brand. Con il dispositivo sarà possibile utilizzare Find Apps Search Widget, un altro modo con cui gli utenti Huawei possono trovare e scaricare le app sui loro dispositivi HMS: è sufficiente utilizzare la barra di ricerca direttamente dalla schermata iniziale del proprio dispositivo, in modo semplice ed efficace.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.58″ Full HD+ (2640 x 1200 pixel) con densità di 441 PPI con refresh rate a 90 Hz ;

(2640 x 1200 pixel) con densità di 441 PPI con refresh rate a ; Acoustic Display Technology;

dimensioni di 158.2 x 72.6 x 9 mm per 226 g;

certificazione IP68 ;

; processore octa-core HiSilicon Kirin 990 5G ;

; GPU ARM Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM;

di RAM; 512 GB di storage espandibile via NanoSD fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; lettore d'impronte nel display;

Penta camera Leica da 50 + 40 + 8 + 8 MP con ToF , apertura f/1.9-1.8-2.4-4.4 con OIS, grandangolare da 18 mm, zoom ottico 10x, Slow Motion a 7680 fps, autofocus e flash LED;

con , apertura f/1.9-1.8-2.4-4.4 con OIS, grandangolare da 18 mm, zoom ottico 10x, Slow Motion a 7680 fps, autofocus e flash LED; dual selfie camera da 32+2 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1;

batteria da 4200 mAh con SuperCharge 40W e wireless 40W (anche inversa);

con SuperCharge 40W e wireless 40W (anche inversa); sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Dove comprare Huawei P40 Pro+ in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei P40 Pro+ in Italia è fissato a 1399.90€ e se siete interessati a sapere dove comprare il nuovo flagship, è presto detto. Il nuovo modello debutta oggi – 12 giugno – nel nostro paese e al momento è disponibile all'acquisto su Huawei Store (lo trovate qui), l'e-shop ufficiale del produttore.

Nei prossimi giorni sarà disponibile presso il punto vendita Huawei Experience Store di Milano, nei migliori negozi di elettronica, nei negozi degli operatori e su Amazon. Prenotando o acquistando il nuovo arrivato si riceveranno in regalo le cuffie FreeBuds 3i, un Mini Speaker del brand, 50 GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music e 3 mesi di Video.

Per concludere, prenotando o acquistando P40 Pro+ su Huawei Store dal 12 al 24 giugno 2020 si riceverà in regalo anche il caricatore SuperCharge (del valore commerciale di 129.90€).

