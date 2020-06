Huawei P40 Pro+ ormai vicinissimo: primi tabelloni pubblicitari a Parigi

Ormai siamo agli sgoccioli per l'arrivo in Europa di Huawei P40 Pro+. Sebbene sia stato annunciato fin dall'ufficialità dei fratelli minori, oltre ad avere la conferma che arriverà qui in Occidente (dopo aver venduto molto già in Cina), non avevamo ancora alcun elemento tangibile sul suo arrivo. Fino ad oggi, dove Huawei ha mostrato i primi cartelloni pubblicitari a Parigi.

Huawei: i tabelloni pubblicitari di Parigi anticipano P40 Pro+ e l'integrazione con AppGallery

Come fatto notare sul profilo ufficiale del brand su Weibo, sono comparsi i primi manifesti pubblicitari a Parigi che ritraggono sia Huawei P40 Pro+, sia le applicazioni più scaricate su AppGallery in Francia, che è sempre più ampia (ad oggi, lo store proprietario di Huawei fornisce app su ben 400 milioni di dispositivi, in oltre 170 paesi nel mondo).

Molto suggestivi i luoghi dove sono apparsi tali cartelloni. Infatti, li possiamo scorgere vicino alle rive della Senna e della Cattedrale di Notre Dame e questo non è passato inosservato tra i cittadini di Parigi.

Che Huawei voglia puntare ancor di più sul mercato francese? Non possiamo dirlo con certezza, ma un prodotto premium come P40 Pro+ fa sempre il suo effetto, specie se arriva in un cartellone pubblicitario enorme.

