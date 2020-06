Huawei P40 Pro+ in arrivo anche Global: ecco la data ufficiale

La scorsa giornata è stata molto importante per il percorso di Huawei in Cina. A differenza di quanto accade con gli altri produttori, il lancio della serie Huawei P40 è avvenuto prima in Europa che in madre patria. Fatto sta che adesso il nuovo trittico è ufficiale sia in occidente che in oriente, compreso anche Huawei P40 Pro+. Dal 2020 l'azienda ha deciso di triplicare i propri sforzi, aggiungendo un ulteriore modello con caratteristiche più avanzate. Ma fino ad ora non sapevamo effettivamente quando sarebbe stato proposto, visto che da noi sono disponibili unicamente P40 e P40 Pro.

Aggiornamento 01/06: si avvicina il lancio di P40 Pro+ anche nei mercati internazionali. Ve ne parliamo a fine articolo.

Aggiornamento 25/05: finalmente abbiamo una data ufficiale.

Ci vorrà ancora tempo prima di poter comprare Huawei P40 Pro+

Avete hype per P40 Pro+? Beh, allora dovrete tenervelo ancora per un po', visto che sarà messo in vendita a partire dall'1 giugno. Il motivo non è dato saperlo, ma le possibilità potrebbero essere due.

P40/P40Pro available now

P40 Pro+ coming 1. June — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 8, 2020

La prima è che Huawei non voglia accumulare troppe novità assieme, dando così modo all'utenza di concentrarsi inizialmente sui due modelli attualmente in circolazione. La seconda è che Huawei posa star ancora lavorando su P40 Pro+, magari sulla componente software. Faccio presente che questa data, l'1 giugno, è valida per la Cina, dato che in fase di presentazione in Europa non è stato specificato nessun giorno. È possibile, quindi, che noi potremo dover attendere qualche giorno in più.

Aggiornamento 25/05

Dopo un momento di silenzio stampa, Huawei è finalmente pronta a vendere Huawei P40 Pro+. A seguire delle indiscrezioni odierne l'azienda pubblica la data ufficiale per il suo debutto, previsto per il 6 giugno in Cina.

Huawei P40 Pro+ ci sarà anche Global | Aggiornamento 01/06

Se prima era solo un'ipotesi, adesso è realtà. Huawei P40 Pro+ sarà lanciato anche nei mercati Global, come dimostra l'ultimo tweet della pagina occidentale di Huawei. Oggi partono i preordini in Cina, pertanto ci aspettiamo che la notizia arrivi a breve anche in Italia. Ricordiamo che da noi verrà venduto al prezzo di listino di 1399€.

Keep your eyes open for our White and Black Ceramic #HUAWEIP40 Pro+, available soon! 🙌 Check out more details at https://t.co/QdwooXSCfc https://t.co/YgunjnV9WT — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) June 1, 2020

