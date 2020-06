Huawei P40 Pro passa a pieni voti i test di JerryRigEverything

Ci apprestiamo a vedere debuttare ufficialmente il modello Plus anche qua in Europa: nel frattempo, Huawei P40 Pro è stato testato da JerryRigEverything. Dopo POCO F2 Pro, OPPO Find X2 Pro e Red Magic 5G, anche il top di gamma Huawei è passato sul banco dello youtuber. Prima di poterne vedere un teardown accurato, Zach ha ben pensato di torchiarlo nel suo iconico test di resistenza.

JerryRigEverything mette alla prova la resistenza di Huawei P40 Pro

Come sempre, si parte dal testare la resistenza del display di Huawei P40 Pro, in linea con gli standard odierni per gli smartphone di un certo livello. Da notare che una novità di P40 Pro è il pannello Quad Curve, più sinuoso alla vista con le sue curve lungo tutti i lati. Angoli esclusi, per far sì che eventuali cadute non si tramutino in eventi fatali.

Un possibile “difetto” di Huawei P40 Pro è rappresentato dal frame laterale, fatto in metallo ma verniciato della stessa colorazione della back cover. Il taglierino di JerryRigEverything riesce abbastanza facilmente a scalfirne la verniciatura, perciò è possibile che facendolo cadere il frame ne esca rovinato. A parte questo dettaglio, il resto del test scorre liscio come l'olio per P40 Pro, compreso il famigerato bending test.

