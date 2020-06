Huawei P40 Pro: speaker deludente ma ottimi microfoni, per DxOMark

A quanto pare Huawei P40 Pro è uno smartphone molto resistente, come dimostrano i test di JerryRigEverything. Se si prendono in considerazioni quelli di DxOMark, poi, è ritenuto il miglior camera phone in circolazione. Senza contare che la variante Plus in arrivo alzerà ulteriormente il livello qualitativo in ambito fotografico. Meno stupefacente è il comparto audio: lo stesso team DxOMark non ha avuto parole d'oro per il top Huawei, anzi.

Il comparto audio di Huawei P40 Pro non è all'altezza dei competitors

Oltre alla serie Mate, la serie P rappresenta il non plus ultra in termini tecnologici per Huawei. Display, fotocamera e ricarica rapida sono i suoi fiori all'occhiello, ma lo stesso non si può dire per il sonoro.

Sin da subito Huawei P40 Pro non si pone nel migliore dei modi, essendo l'unico top di gamma attuale ad avere un singolo speaker. Se fino a qualche anno fa questo rappresentava una normalità o quasi, tutti i flagship moderni sono dotati di speaker stereo. A fare eccezione sono anche Honor V30 Pro, non a caso a pari merito in classifica con P40 Pro, e Huawei Mate 30 Pro, dotato di tecnologia acustica mediante display. Manca anche l'ingresso mini-jack, ma questa è un'assenza che caratterizza la quasi totalità dei top di gamma di ultima generazione.

Già questo basta a mettere Huawei P40 Pro fuori dalla top 10, andandosi a posizionare in 13° posizione. E pensare che fino a poco tempo era Huawei Mate 20 X a dominare la classifica, segno che Huawei se vuole è in grado di fare molto bene sotto il profilo audio. Ed è paradossale che, assieme a V30 Pro, sia il migliore quando si parla di registrazione audio, con microfoni ed un software in grado di acquisire molto bene soprattutto le voci.

