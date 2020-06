Huawei P40 Lite 5G arriva ufficialmente in Italia a 399,99 euro

Circa due settimane fa abbiamo visto come Huawei abbia voluto ampliare ulteriormente la famiglia P40, presentando al pubblico il P40 Lite 5G. Si tratta, dunque, di una variante pensata per la fascia media del mercato che, montando un buon comparto hardware, può offrire ottime performance nell'utilizzo quotidiano. Da oggi, quindi, sarà possibile acquistare questo smartphone anche qui in Italia, presso diversi punti vendita.

P40 Lite 5G arriva su Huawei Store e Amazon

Con questo smartphone sarà possibile avere a disposizione uno dei prodotti più interessanti della serie P40. A bordo di questo dispositivo, infatti, trova spazio un SoC Kirin 820, accompagnato fino ad 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non manca, poi, un display FullView da 6,4″ dotato di un foro sulla parte sinistra, che integra la selfie camera da 16MP. A questa, inoltre, si aggiunge anche una quad-camera da 48MP, dotata anche di lente grandangolare.

Huawei P40 Lite 5G è disponibile, da oggi, anche in Italia in tre diverse colorazioni: Space Silver, Crush Green e Midnight Black. Questo prodotto è in vendita a 399,99 euro presso Huawei Store, Amazon e Huawei Experience Store. Nel caso in cui decidiate di acquistarlo prima del 14 giugno, avrete in omaggio anche le nuovissime Huawei Freebuds 3i, del valore commerciale di 99,90 euro. Vi sono alcune offerte, poi, inerenti anche i vari servizi offerti da Huawei. Dunque, dal 1° giugno al 31 agosto se acquisterete questo smartphone avrete a disposizione 3 mesi di abbonamento VIP su Huawei Music. Se questo non bastasse, poi, potrete usufruire anche di 15GB di spazio extra sul vostro Huawei Cloud, così da poter memorizzare davvero ogni tipo di file senza alcun problema.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu