Huawei P30 Lite è uno degli smartphone più venduti dell'ultimo anno, soprattutto per il suo rapporto qualità/prezzo che soddisfano più fasce di utenti. E se il suo “gemello” P30 Lite New Edition ha appena ricevuto la EMUI 10, il mid-range della gamma ha ricevuto un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio.

Huawei P30 Lite: l'aggiornamento è votato alla sicurezza con le patch di sicurezza di maggio

Il changelog della build d'aggiornamento EMUI 10.0.0.213 per Huawei P30 Lite è molto essenziale. Infatti, il medio gamma 2019 ha ricevuto l'update alle patch di sicurezza di maggio 2020, oltre ad aver risolto alcune criticità CVE, nello specifico: 2 gravi, 22 di alto livello e 2 di media entità. Il peso dell'aggiornamento è contenuto, di 119 MB.

L'update per Huawei P30 Lite è in roll-out in queste ore e come sempre non ci resta che attendere i prossimi giorni o settimane affinché arrivi su tutti i dispositivi.

