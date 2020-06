Alcuni giorni fa vi abbiamo riportato la notizia di varie segnalazioni da parte di utenti in possesso di dispositivi Huawei e Honor alle prese con qualche grattacapo con l'app Immuni. L'applicazione del Ministero della Salute nasce con l'obiettivo di aiutare il monitoraggio ed il contenimento del Covid-19, grazie al tracciamento di contatti. In tanti hanno deciso di installare questo software ed ora l'app Immuni torna nuovamente disponibile anche per Huawei P20, P20 Pro, P30 e P30 Pro.

Huawei P20, P20 Pro, P30 e P30 Pro: l'app Immuni è nuovamente scaricabile dal Play Store di Google

In base a quanto si apprende sembra che il problema legato ad alcuni smartphone del produttore cinese e l'applicazione del Ministero della Salute sia stato risolto. Da alcuni giorni l'app Immuni è tornata disponibile nel Play Store di Google, in particolare per i top di gamma Huawei P20, P20 Pro, P30 e P30 Pro. Per quanto riguarda il problema in sé, sembra che si sia trattato di un difetto relativo ad una gestione particolarmente eccessiva del risparmio energetico.

In pratica, come segnalato anche in precedenza, l'app non funzionava correttamente in background, rendendo inutile l'installazione della stessa. La questione, più che a Huawei sarebbe relativa ai Play Services di Google e nella gestione dei pacchetti Bluetooth. Comunque, come traspare da varie segnalazioni, sembra che l'applicazione sia finalmente tornata disponibile per vari modelli del brand cinese e tra questi Huawei P20, P20 Pro, P30 e P30 Pro.

In basso trovate il link al download direttamente dal Play Store mentre per AppGallery bisognerà pazientare ancora un po'.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu