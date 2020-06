Huawei P20/P20 Pro e Mate 10 Pro: la EMUI 10 arriva in Italia

Oltre a star aggiornando gli ultimi dispositivi alla EMUI 10.1, il team software di Huawei sta portando la EMUI 10 su quelli più datati. Fra questi rientrano anche Huawei P20 e P20 Pro, top di gamma di due generazioni fa che hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento qualche settimana fa. Inizialmente quel roll-out non si capiva bene a chi fosse indirizzato, ma adesso l'update sta iniziando ad essere rilasciato anche da noi in Europa. La stessa sorte sta toccando anche a Huawei Mate 10 Pro, il cui sviluppo software va di pari passo alla serie P20.

Aggiornamento 11/06: dopo l'Europa, l'aggiornamento arriva anche in Italia. Ve ne parliamo a fine articolo.

L'aggiornamento alla EMUI 10 inizia ad arrivare sulle unità europee di Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro

La release in fase di aggiornamento su Huawei P20 e P20 Pro è la stessa apparsa in Cina, cioè la EMUI 10.0.0.161 (C432E3R1P3). Per quanto riguarda Huawei Mate 10 Pro, invece, è la EMUI 10.0.0.159. Quello che non cambia sono le novità introdotte dalla penultima versione della UI di Huawei. Questo significa non soltanto un redesign dell'interfaccia, con colori Morandi e nuove animazioni, ma anche funzioni come GPU Turbo. Anche Honor 10 è stato recentemente aggiornato alla EMUI 10, a riprova della volontà di aggiornare perlomeno i top di gamma delle scorse generazioni.

Clicca qui per il changelog completo Interfaccia utente: curata e mozzafiato Magazine Design: Integra un layout in stile rivista, per un’esperienza autentica e confortevole Schema di colori Morandi: Tonalità di grigio attenuate per rendere il display più rilassante in un’esperienza gentile Animazioni: Dinamiche, animazioni naturali per le transizioni di pagina, avvio delle applicazioni ed altri scenari

Prestazioni stabili e fluide GPU Turbo: Migliora la fuidità e la stabilità del sistema mentre si gioca Phone Clone: Migliorate le prestazioni ed incrementata la velocità di trasferimento dei dati durante la migrazione al nuovo smartphone

Sicurezza: dati più sicuri e migliore gestione delle impostazioni di Privacy Microkernel verificato: Sfrutta il microkernel di Huawei, certificato come il più sicuro fra i kernel fra i sistemi operativi per uso commerciale. Tecnologia distribuita: Migliora la sicurezza quando ci si connette ad altri dispositivi Huawei ed anche quando si trasferiscono dati su altri dispositivi Huawei Protezione della privacy Con l’app sanbdox si potrà inserire un’applicazione in uno schema di permessi preimpostati, per aumentare la privacy e la protezione dei dati

Media ed Intrattenimento AppAssistant Dropzone: Aggiungi un’applicazione ad AppAssistant Dropzone per accedere rapidamente ai giochi o alla modalità non disturbare



Aggiornamento 11/06

Era solo questione di tempo prima che l'aggiornamento alla EMUI 10 arrivasse su Huawei P20 e P20 Pro in Italia. Per il momento il roll-out è partito su un numero contenuto di dispositivi, ma nel corso delle prossime ore dovrebbe espandersi. Nel caso, potete provare a cercare “EMUI 10” all'interno dell'app Supporto per vedere se sia possibile forzare l'update.

