Huawei P10/P10 Plus si aggiornano: nuove features e patch di maggio

Lanciati nel “lontano” 2017, Huawei P10 e P10 Plus stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software. L'ultima volta che ne avevamo parlato era l'agosto dello scorso 2019, qualche mese dopo l'arrivo di Android 9 Pie. Da allora la frequenza degli updates è diminuita, dato che dal suo debutto sono uscite le serie P20 e P30. Nel mentre, Huawei ha rilasciato altre due versioni della propria UI proprietaria, ovvero EMUI 10 e 10.1, ma nessuna di queste è giunta su Huawei P10.

Un nuovo aggiornamento arriva sulla serie Huawei P10, ma niente EMUI 10

Niente da fare, almeno per ora, per Huawei P10 e P10 Plus: Il nuovo aggiornamento da poco rilasciato è nuovamente basato sulla EMUI 9.1, con l'ultimo firmware basato sulla EMUI 9.1.0.275. Il peso da 4.05 GB sembra quello di un major update, anche perché al suo interno ci sono anche features tipiche di updates rilevanti.

Nonostante la EMUI 10 sia stata rilasciata su più di 100 milioni di dispositivi, è altamente probabile che Huawei P10 e P10 Plus rimarranno con la nona edizione. Come dichiarato dall'azienda, Honor Play non avrà l'aggiornamento per “limitazioni tecniche”. E dato che si basa sullo stesso SoC Kirin 960, così dovrebbe essere anche per i due P10. Anche perché debuttarono con la EMUI 5.1, per poi essere aggiornati alla EMUI 8.1 ed infine la 9.1, con due major updates che rappresentano la canonicità per i top di gamma Huawei.

Tornando a parlare della EMUI 9.1, l'ultimo aggiornamento per Huawei P10 e P10 Plus introduce comunque features utili, come la Ricarica Smart per preservare la batteria. Viene aggiunto anche Huawei Assistant, così come le patch di sicurezza di maggio 2020.

