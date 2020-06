Dopo le indiscrezioni di qualche tempo fa, il colosso cinese ha ufficializzato il suo nuovo smartphone mid-range per il mercato italiano. Si tratta del P Smart S, dispositivo equipaggiato con il SoC Kirin 710F e dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP. Ma bando alle ciance, andiamo a dare un'occhiata a tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità di Huawei P Smart S in Italia.

Huawei P Smart S ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

L'ultimo arrivato della serie P Smart arriva con una serie di caratteristiche da non sottovalutare. Frontalmente, Huawei P Smart S adotta un display con notch a goccia, una soluzione AMOLED da 6.3″ Full HD+, con tanto di sensore ID integrato. Come anticipato in apertura, a muovere il dispositivo abbiamo il SoC Kirin 710F, octa-core fino a 2.2 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) e include AppGallery, lo store di applicazioni proprietario del colosso cinese. Il retro ospita una tripla fotocamera con un sensore da 48 MP, affiancato da un obiettivo grandangolare da 8 MP ed un modulo per la profondità di campo. Non manca il supporto all'AIS Super Night Mode, funzionalità che combina fino a 16 diversi scatti di esposizione in uno solo, in modo da ottenere immagini notturne prive del fastidioso effetto mosso o sfocato. Di seguito trovate la scheda tecnica completa, con tutti i dettagli del caso.

Scheda tecnica

dimensioni di 157.4 x 73.2 x 7.75 mm per un peso di 163 grammi;

display OLED da 6.3″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e notch a goccia;

processore octa-core Kirin 710F fino a 2.2 GHz;

GPU ARM Mali G51-MP4;

4 GB di RAM;

128 GB di storage espandibile fino a 256 GB tramite scehda NM;

lettore d'impronte digitali sotto il display;

tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4 e grandangolo;

selfie camera da 16 MP con apertura f/2.0;

batteria da 4000 mAh con ricarica da 5V 2A;

4G LTE, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, Type-C, mini-jack cuffie, GPS/AGPS/Glonass/Beidou, NFC;

sistema operativo Android 10 sotto forma di EMUI 10.1 (con Huawei Mobile Services).

Huawei P Smart S arriva in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei P Smart S per l'Italia di 249.90€: il dispositivo sarà in vendita da oggi – 8 giugno 2020 – presso le principali catene di elettronica, lo store online di Huawei (lo trovate qui) e l'Experience Store, nelle colorazioni MIdnight Black, Breathing Crystal ed Emerald Green.

Inoltre, con l'acquisto del device si riceverà in regalo 1 mese di abbonamento gratuito a Huawei Music e 15 GB extra da utilizzare nel servizio Cloud del brand.

