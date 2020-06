La strategia di Huawei nel suo comparto mobile si compone di elementi che potremmo considerare dei “blockbuster” (per dirlo alla cinematografica) ed uno di questi è senza dubbio Huawei P Smart 2019, smartphone venduto a frotte nelle catene di elettronica. Sebbene sia un prodotto entry-level, riceve con la giusta regolarità aggiornamenti software che garantiscono le patch di sicurezza (ma anche qualche Minor Update dell'interfaccia), come quelle di maggio 2020.

Huawei P Smart 2019: aggiornamento dedicato a sicurezza e compatibilità

Il contenuto del firmware di aggiornamento con build EMUI 10.0.0.192 (dal peso di 114 MB) è molto essenziale, infatti sono presenti le ultime patch di sicurezza Android di maggio 2020 (o meglio penultime, ma le patch di giugno sono ancora affare da top gamma), oltre all'aggiunta della compatibilità dello stesso Huawei P Smart 2019 con applicazioni di terze parti (non specificate nel changelog).

Il roll out è disponibile su scala globale (dall'immagine sopra si denota che l'aggiornamento in questione è già presente su suolo francese, vista la lingua del changelog), e molto probabilmente è già disponibile anche in Italia. Ma come sempre, se non vi fosse ancora giunto, lo riceverete nel corso dei prossimi giorni o settimane sui vostri P Smart 2019.

