Huawei non si pone limiti nel voler diventare, in pianta stabile, leader nel mercato globale della tecnologia (come testimonia l'ultimo risultato ottenuto). Ma per poterlo fare, bisogna prima definire la propria leadership in Cina, di cui i maggiori rivali Apple e Samsung vorrebbero farne terreno di conquista. Ma come contrastarli? Aprendo il suo più grande flagship store a Shanghai, proprio di fronte a quello dei rivali americani (naturalmente).

Huawei flagship store Shanghai: con 3 piani e 5000 m² è il più grande del brand

A suggellare il grande successo nel mercato cinese ed in quello globale, Huawei ha pensato bene di creare uno spazio di un certo spessore in una delle città più tecnologiche del mondo: Shanghai. Il nuovo flagship store del brand è attualmente il più grande, più di quello di Shenzhen (il primo mai aperto). Ma perché proprio a Shanghai?

Molto semplicemente, per “tenere a bada” l'espansione di Apple con i suoi store nella città del Sud della Cina. Infatti, il colosso di Cupertino ha ben 7 store nella megalopoli, ma nessuno di questi arriva all'area di quello di Huawei.

Infatti, se confrontiamo lo store del colosso di Ren Zhengfei e quello della mela morsicata, vediamo come quello Huawei è di circa 5000 m² e composto da 3 piani, mentre quello Apple è di soli 1000 m² ma è formato da 4 piani ( o meglio, 3+1 sotterraneo). Insomma, pare proprio non vi sia paragone. E se guardiamo anche all'unico di Samsung situato sempre a Shanghai, il confronto è ancora più impari: “solo” 1000 m² e 2 piani.

Ed il pubblico non si è fatto attendere, dato che alla presentazione era presente una folta folla di appassionati, che vedono Huawei come punto di riferimento nel settore tecnologico in Cina. Saranno stati ben contenti di accoglierli i 220 consulenti capaci di tradurre per i clienti in ben 10 lingue straniere.

La cosa buffa di tutta questa storia? Huawei ha voluto aprire il flagship store di Shanghai…proprio di fronte a quello Apple!

