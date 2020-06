Huawei Nova 5T: primi avvistamenti della EMUI 10.1, ma in Europa ci sarà da attendere

Dopo l'aggiornamento all'ultima versione dell'interfaccia del brand (arrivata anche in Italia), Huawei Nova 5T è pronto a ricevere anche la nuova EMUI 10.1. L'update in questione – con tutte le novità del caso – è attualmente disponibile in Asia e pare che ci sarà ancora da attendere per l'Europa (anche se non così a lungo!).

Huawei Nova 5T comincia a ricevere l'EMUI 10.1: ecco quando potrebbe arrivare in Europa

L'aggiornamento OTA dedicato a Huawei Nova 5T porta il firmware alla versione 10.1.0.221 ed è attualmente in fase di rilascio con un peso di 4.71 GB. Come specificato anche in apertura, si tratta di una release dedicata al mercato asiatico; tuttavia, anche se per noi ci sarà da attendere, pare che l'aggiornamento alla EMUI 10.1 arriverà in Europa verso metà luglio (o al massimo alla fine del mese).

Per tutti i dettagli sulle novità introdotte dalla release, date uno sguardo all'articolo dedicato al debutto, decisamente esaustivo. Per quanto riguarda il rollout in Europa e in Italia, non appena se sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

