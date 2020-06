Huawei “Milestone”: nuovo modello, che sia Honor Magic 3?

C'è un certo fermento in casa Huawei, a partire dall'arrivo in Italia di Huawei P40 Pro+. Inoltre, numerose indiscrezioni ci parlano di come potrebbe essere Huawei Mate 40, oltre alle grandi innovazioni che potrebbe portare Honor Magic 3. In mezzo a tutto ciò si inserisce Huawei “Milestone”, inedito smartphone di cui si è da poco iniziato a vociferare.

LEGGI ANCHE:

Huawei è il secondo produttore al mondo per smartwatch spediti

Huawei starebbe preparando “Milestone”, nuovo smartphone con nuovo SoC, potrebbe essere Honor Magic 3

A parlarne è il leaker Digital Chat Station, secondo cui Huawei starebbe testando un nuovo smartphone con nome in codice “Milestone“. L'unico elemento di cui viene fatta menzione è che avrà un nuovo SoC mai utilizzato finora dal produttore. Inoltre, il leaker specifica che la sua produzione dovrebbe iniziare ad agosto, con la finalizzazione prevista per settembre.

Le informazioni finiscono qua, ma il nome “milestone” potrebbe non essere a caso. Tradotto in italiano diventa “pietra miliare“, un “traguardo” che potrebbe arrivare proprio con il suddetto Honor Magic 3. I rumors dicono che potrebbe essere il primo al mondo con la selfie camera sotto allo schermo, funzionalità che rappresenterebbe decisamente un traguardo per la tecnologia.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu