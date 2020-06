Huawei MatePad T8 arriverà in Cina come MediaPad C3

Sebbene sia già presente in Europa da qualche tempo con il nome MatePad T8 (e da poche ore disponibile anche in Italia), il tablet low budget di Huawei arriva anche in Cina, ma avrà un nome diverso. Infatti, nel paese asiatico esso si chiamerà MediaPad C3.

Huawei MediaPad C3: il gemello cinese di MatePad T8 avrà un taglio di memoria maggiore

Huawei MediaPad C3, seppur esteticamente identico e per il 99% delle caratteristiche hardware al MatePad T8, potrebbe avere una caratteristica che potrebbe renderlo più “appetibile” sul mercato rispetto al modello occidentale. Infatti, il tablet low-budget arriverà in Cina con 3 GB di RAM e 32 GB di storage, a differenza dell'equipaggiamento europeo che monta 2 GB di RAM e 16 GB di memoria ROM. Non granché lo stesso, ma almeno non nasce inchiodato. Nel caso foste interessati, il tablet è dotato di Bluetooth 5.0 ed Android 10, ma senza i servizi Google.

Il Huawei MediaPad C3 arriverà a breve sul mercato cinese ad un prezzo intorno ai 1599 yuan (circa 198€).

