Quest'oggi, 29 giugno, il colosso cinese ha lanciato un nuovo tablet dedicato al mercato italiano, una soluzione pensata per offrire un'esperienza di intrattenimento e apprendimento intelligente. Andiamo a scoprire più da vicino Huawei MatePad (versione più soft del modello Pro, ma non per questo meno interessante) con tutti i dettagli tra design, scheda tecnica, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

Huawei MatePad ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo arrivato del brand asiatico è dotato di un ampio pannello FullView 2K da 10.4″ con protezione per gli occhi (certificata TUV Rheinland), FollowCam, funzioni intelligenti ed il SoC Kirin 810. Si tratta di una soluzione votata ad offrire un'esperienza fluida durante tutte le attività quotidiane, con un corpo premium con lunette sottili di 7.9 mm ed un rapporto superficie/schermo dell'84%. Huawei MatePad offre un peso di circa 450 grammi e punta all'utilizzo in portabilità. La tecnologia proprietaria ClariVu Display Enhancement è in grado di potenziare i dettagli delle immagini e la gamma dinamica grazie ad un insieme di algoritmi che vanno a migliorare qualità, saturazione e nitidezza.

Non manca il supporto Histen 6.0 per gestire gli effetti sonori stereo 3D; presente all'appello un impianto audio Harman Kardon ed una configurazione Quad Speaker. L'autonomia è affidata ad un'unità da 7.250 mAh mentre l'EMUI 10.1 mira ad offrire un'esperienza intelligente grazie a funzioni come il Multi-Window, le Floating Window e App Multiplier, funzione che mostra due schermate accostate della stessa pagina, che possono essere consultate in maniera indipendente.

Tramite la feature multischermo è possibile collegare il proprio smartphone Huawei con il nuovo MatePad, in modo da utilizzare due device contemporaneamente su un unico display. Infine troviamo MeeTime, la funzionalità di conversazione nativa del brand che supporta videochiamate di alta qualità fino a 1080p tra due dispositivi Huawei.

Scheda tecnica

dimensioni di 254.2 x 154.96 x 7.35 mm per un peso di 450 grammi;

display IPS da 10.4″ 2K (2000 x 1200 pixel) con densità di 224 PPI e gamma colori NTSC 70.8%;

(2000 x 1200 pixel) con densità di 224 PPI e gamma colori NTSC 70.8%; processore octa-core HiSilicon Kirin 810;

GPU Mali G52;

4 GB di RAM;

di RAM; 64 GB di storage espandibile via microSD fino a 512 GB;

di storage espandibile via fino a 512 GB; fotocamera posteriore da 8 mega-pixel con apertura f/1.8, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.8, autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 8 mega-pixel con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto SIM 4G (opzionale), Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/Galileo/BeiDou, type-C, no NFC;

batteria da 7250 mAh con ricarica 10W;

con ricarica 10W; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Huawei MatePad ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Huawei MatePad è di 329.90€ per la versione Wi-Fi, mentre per il modello LTE si sale a 379.90€. Il dispositivo è disponibile all'acquisto sullo shop ufficiale del brand, nell'Experience Store di Milano, nei principali negozi di elettronica e su Amazon.

Tutti coloro che acquisteranno MatePad dal 29 giugno al 31 luglio riceveranno la M-Pencil, con la base di ricarica wireless e 4 puntine di ricambio, oltre a 15 GB da utilizzare su Huawei Cloud, 3 mesi di Huawei Music, 3 mesi di Huawei Video in omaggio.

