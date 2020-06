Lanciato in Europa circa un mese fa, Huawei MatePad T8 è pronto al debutto anche per il mercato italiano. Il tablet low budget del colosso cinese arriva anche da noi con una scheda tecnica essenziale ed un prezzo particolarmente goloso. Andiamo a spulciare tutto quello che c'è da sapere sul nuovo terminale, tra specifiche, prezzo e disponibilità in Italia.

Huawei MatePad T8 ufficiale in Italia: tutto sul tablet low budget

Design e caratteristiche

Huawei MatePad T8 è un tablet con display da 8 pollici, con cornici sottili (4.9 mm di spessore) ed un rapporto superficie/schermo di oltre l'80%. Il dispositivo fa della portabilità il suo vanto, grazie ad un corpo compatto e leggero, del peso di soli 310 grammi. La parte posteriore è realizzata in metallo aerodinamico, con una finitura sabbiata.

A muovere il tutto troviamo un SoC octa-core MediaTek con una frequenza di 2.0 GHz, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage. La batteria è un'unità da 5.100 mAh e supporta fino a 12 ore di riproduzione video e fino a 600 ore in standby con lo schermo spento.

Grande attenzione anche ai più piccoli con Kids Corner, uno spazio dedicato ai bambini in cui potranno imparare e divertirsi. Inoltre il Kids Corner include quattro modalità di protezione degli occhi (come filtro luce blu), gli avvisi postura e la modalità eBook (per un'esperienza di lettura ancora più confortevole).

Huawei MatePad T8 utilizza l'interfaccia EMUI 10 con Huawei Mobile Services. Di seguito trovate tutte le caratteristiche della scheda tecnica.

Scheda tecnica

dimensioni di 199.7 x 121.11 x 8.55 mm per un peso di 310 grammi;

per un peso di 310 grammi; display LCD da 8″ con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) e densità di 189 PPI;

da con risoluzione (1280 x 800 pixel) e densità di 189 PPI; processore octa-core MediaTek MT8768 fino a 2.0 GHz;

fino a 2.0 GHz; GPU IMG GE8320 a 650 MHz;

2 GB di RAM;

di RAM; 16 GB di storage espandibile tramite microSD;

di storage espandibile tramite microSD; fotocamera principale da 5 MP (f/2.2);

(f/2.2); selfie camera da 2 MP (f/2.4);

(f/2.4); connettività LTE opzionale, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, microUSB;

batteria da 5.100 mAh ;

; Huawei Mobile Services ;

; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.0.1.

Huawei MatePad T8 ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo tablet entry level Huawei MatePad T8 è di 99.90€ per la versione solo Wi-Fi. Per chi preferisce il modello con connettività LTE il prezzo sale a 119€. Il dispositivo è acquistabile sia su Amazon (tramite il box in basso) che sul sito ufficiale del brand (qui). I prezzi indicati sono disponibili da oggi e fino al 15 giugno 2020: dopo tale data le due varianti saranno proposte a 119.90€ e 139.90€, rispettivamente per il modello Wi-Fi e quello LTE. Insomma, se cercate un tablet economico e basic questa è un'occasione da cogliere al volo.

