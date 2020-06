Huawei Matebook X Pro 2020 i5 e Matebook 13 2020 AMD Ryzen 5 disponibili in Italia

Da oggi i nuovi Huawei Matebook X Pro 2020 con processore Intel Core i5 di decima generazione e Matebook 13 2020 con AMD Ryzen 5 sono disponibili all'acquisto in Italia sullo shop ufficiale del brand cinese. Andiamo a dare uno sguardo a tutto quello che c'è da sapere sui nuovi notebook tra specifiche e prezzo di vendita.

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi notebook di Huawei

Huawei Matebook X Pro 2020 i5

Entrambi i nuovi modelli sono disponibili in esclusiva su Huawei Store e puntano ad offrire tanta potenza ed un'esperienza completa e interconnessa in qualsiasi scenario. Per quanto riguarda Huawei Matebook X Pro 2020, a differenza del modello annunciato qualche tempo fa abbiamo a bordo il già citato processore Intel Core i5-10210U di decima generazione. Il terminale offre un display multi touch LTPS da 13.9″ Ultra Full View con rapporto in 3:2 con cornici laterali minimali. Il corpo è realizzato in lega di alluminio, con un peso di appena 1.33 kg.

Matebook 13 2020 AMD Ryzen 5

Per quanto riguarda Huawei Matebook 13 2020, si tratta di una soluzione equipaggiata con processore AMD Ryzen 5 3500U, con grafica Vega 8. Il display è un pannello IPS da 13″ e anche in questo caso leggerezza e portabilità la fanno da padroni. Le caratteristiche tecniche offrono performance di ultima generazione ed un'esperienza immersiva migliorata grazie alla soluzione Huawei Fingers Gesture Screenshot con opzione multi touch a 10 punti.

Huawei Matebook X Pro 2020 i5 e Matebook 13 2020 AMD Ryzen 5 in Italia – Prezzo e disponibilità

Disponibili in esclusiva su Huawei Store, Huawei Matebook X Pro 2020 nella configurazione i5 arriva sul mercato al prezzo di 1699€, mentre Matebook 13 2020 AMD ad un prezzo di 699€. Per l’occasione, la compagnia asiatica offre due promo dedicate: dall'1 al 22 giugno sarà possibile acquistare Matebook 13 2020 AMD e il mouse al prezzo complessivo di 599€. Inoltre, sempre dall'1 al 22 giugno sarà possibile acquistare Matebook x Pro 2020 e Watch GT 2, lo smartwatch intelligente con GPS integrato, insieme al mouse, al prezzo complessivo di 1.599€.

Le novità non finiscono qui: Huawei ha infatti deciso di lanciare un contest su Huawei Community, lo spazio virtuale che racchiude notizie, aggiornamenti e consigli per tutti gli amanti del brand. Tutti coloro che scriveranno una recensione su un qualsiasi laptop Huawei e posteranno il link nei commenti entro il 30 giugno, riceveranno un coupon da 30€ sfruttabile su tutti i prodotti dell'e-commerce ufficiale. Per tutti i dettagli non resta che visitare la pagina dedicata.

