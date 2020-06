Huawei Mate XS si aggiorna in Italia con le patch di maggio

Probabilmente Huawei Mate XS non è uno dei prodotti più venduti nel 2020 di Huawei. Ma è normale: è un prodotto elitario, nelle fattezze e nel prezzo, pertanto non è un qualcosa che deve meravigliare. Questo non significa, però, che l'azienda lo abbandonerà a livello software, come dimostrano gli aggiornamenti software ricevuti lo scorso mese. In queste ore ne sta arrivando uno ulteriore che, per quanto non stravolge l'esperienza quotidiana, migliora il comparto sicurezza.

LEGGI ANCHE:

Huawei Mate 40 Pro: il display Waterfall servirà anche per la fotocamera

Un nuovo aggiornamento arriva sulle unità italiane di Huawei Mate XS

Huawei Mate XS sta ricevendo l'aggiornamento con la EMUI 10.0.1.146 (C432E2R2P1), con un peso di soli 201 MB. Questo perché all'interno della build ci sono unicamente le più recenti patch di maggio per il reparto sicurezza. Come sempre, questo tipo di aggiornamenti è in fase di rilascio graduale, pertanto arriverà sulle varie unità in Italia nel corso delle prossime ore.

Niente da fare, quindi, per la EMUI 10.1, per il momento rilasciata in Europa solamente su Huawei Mate 30 Pro, P30, P30 Pro, P40 Lite ed il tablet MediaPad M6. Vi ricordiamo che al riguardo abbiamo pubblicato la roadmap con tutti i modelli interessati.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu