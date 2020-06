Huawei Mate Watch sarà il primo smartwatch con HarmonyOS?

In precedenza si è vociferato dell'esistenza di Huawei Mate Watch, nuova serie di smartwatch che si affiancherebbe, se non addirittura sostituirebbe, quella attuale. Come avvenuto per i tablet, l'intento dell'azienda sarebbe quello di sfruttare il marchio Mate non soltanto per gli smartphone, e lo stesso è accaduto con la serie di laptop MateBook. E secondo le indiscrezioni riportate su Twitter dal sempre informatissimo leaker Teme, Huawei Mate Watch porterebbe con sé un'importante novità.

LEGGI ANCHE:

Huawei è tra i primi sei marchi più innovativi del mondo: superato Facebook!

Huawei Mate Watch in arrivo con Mate 40: benvenuto HarmonyOS?

If Huawei’s schedule has kept up then the Mate Watch is the first HongMengOS powered smartwatch, will be released with the Mate 40 series.

rumors say it would happen during Chinese National Day.🤷‍♂️ #HuaweiMate40Series #HuaweiMateWatch — Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 23, 2020

Al contrario dei succitati prodotti, sarebbe il primo smartwatch basato su HarmonyOS, il sistema operativo proprietario che prenderebbe così il posto di quello attuale. Inoltre, viene fatto presente che, se tutto va come previsto, la nuova serie di wearables dovrebbe debuttare assieme a Huawei Mate 40. Egli sottolinea anche come l'evento di presentazione potrebbe accadere durante il Chinese National Day, ovvero l'1 ottobre.

Era da tempo che non sentivamo parlare più di HarmonyOS, se si esclude il presunto prototipo di smartphone comparso in rete. Con la confusione creatasi dal ban USA contro Huawei, oggi più vivo che mai, si era ipotizzato che l'azienda potesse optare per il proprio OS al posto di Android. Ma così non è stato: nonostante i servizi Google siano off-limits, si è preferito adottare Android AOSP ed arricchirlo con la piattaforma AppGallery e relativi Huawei Mobile Services. D'altronde un cambiamento così drastico, come sarebbe stato l'abbandono di Android, avrebbe potuto turbare non poco le vendite.

Al contrario, l'adozione di HarmonyOS sui prodotti “minori” dell'ecosistema, come nel caso di Huawei Mate Watch, sarebbe un cambiamento decisamente più accettabile. Nonché più semplice, dato che Huawei dovrebbe sostituire decisamente meno app rispetto alla controparte telefonica. Fra l'altro, recentemente si è parlato anche di HarmonyOS 2.0, la nuova versione che dovrebbe essere svelata nel corso del 2020. Che possa fare il suo debutto proprio con Huawei Mate Watch?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu